Sute de elevi din Bucureşti au parte de un drum de coşmar spre cursuri! Un bărbat care stă lângă o şcoală spânzură de pereţii casei manechine care imită copii şi gravide hăcuite. În plus, individul iese dezbrăcat din casă când trec elevii şi le filmează reacţiile. Exasperaţi şi înfricoşaţi, părinţii au sunat astăzi din nou la 112, iar poliţiştii l-au luat pe sus la audieri.

"De trei ani ne terorizează copiii nemernicul ăsta", spun oamenii.

Poliţiştii au intervenit după ce mai mulţi părinţi l-au reclamat că le hărţuieşte psihic copiii în fiecare zi. Un echipaj i-a cerut să se legitimeze, dar individul a încercat să fugă şi a fost imobilizat.

"De ce îmi filmezi copiii? Mi-ai filmat copilul meu! De ce ai făcut treaba asta?", spun părinţii exasperaţi.

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Părinţii elevilor sunt revoltaţi - de doi ani, individul face gesturi scandaloase. Iese din casă îmbrăcat în lenjerie intimă să primească pachete de la curieri şi ţine agăţate manechine de groază pe faţada casei.

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"La fiecare două zile îl văd, iese în chiloţi sau fără haine, sau la geam acolo, stă sus şi ne filmează pe toţi."

"Nu mi se pare normal, noi suntem aici la şcoală şi să ieşim în pauze şi să-l vedem în chiloţi tanga!"

"Nişte manechine aveau nişte cuţite de bucătărie, legate de mână. Dacă cădea cuţitul ăla în capul unui copil?"

"I-a tras o palmă peste ceafă unui coleg şi a fugit înapoi! I-a tras o palmă şi a fugit în casă!", spun elevii.

Părinţii şi reprezentanţii şcolii au sunat de nenumărate ori la 112

"Nu poţi să ieşi în chiloţi în faţa copiilor, nu poţi să spânzuri manechine cu intestinele ieşite pe afară, pentru că nu e normal aşa ceva."

"Mama, este un domn care vrea să ne omoare! Cam astea au fost cuvintele băieţelului meu", spun părinţii.

Echipa Observator a cerut explicaţii de la proprietarul casei.

Reporter: "Am văzut nişte imagini cu dumneavoastră în chiloţi, în lenjerie tanga, de faţă cu copiii! Ne puteţi spune de ce faceţi lucrurile acestea?"

Bărbat: "Cine v-a arătat fotografiile?"

Reporter: "Le-am primit de la părinţii copiilor de aici din şcoală! Nu vreţi să veniţi să stăm de vorbă? [...] Linişte totală, eu n-am mai întâlnit aşa ceva!"

Individul a fost anchetat anul trecut

Individul a fost anchetat anul trecut de un procuror, care a clasat, însă, dosarul, pe motiv că nu are suficiente probe împotriva celui care spânzură manechine lângă şcoală şi iese din casă în lenjerie intimă în faţa elevilor.

"Da, într-adevăr, acea bucăţică triunghiulară de pânză face fapta domnului să nu aibă caracter penal. Are însă caracter contravenţional. Poate fi umplut de amenzi până nu le mai poate plăti", explică avocatul Mihai Ursu.

Acum, poliţiştii au deschis un nou dosar penal împotriva bărbatului care este acuzat de tulburarea liniştii şi ordinii publice.