Veşti bune pentru bucureşteni şi nu numai. Lucrările la Planșeul Unirii avansează rapid și au trecut deja de pragul de 60%. Prima etapă importantă a șantierului, cea din zona Hanului lui Manuc, a fost finalizată, iar autoritățile se pregătesc să redea circulația în zonă.

Circulaţia încă nu a fost redeschisă, dar ne aşteptăm ca astăzi, 11 mai, să se întâmple. În ultima perioadă, planşeul de la Unirii a fost supus unor testări dinamice şi tehnice, obligatorii de altfel pentru verificarea gradului de siguranţă înainte ca această porţiune să fie deschisă.

Ce presupune modernizarea planşeului Unirii

Vorbim despre una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală. Astăzi, de la ora 12:00, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, va susţine o conferinţă de presă chiar pe şantier unde va prezenta următoarele etape şi calendarul lucrărilor. Proiectul, considerat a fi unul strategic pentru Capitală, ar putea fi finalizat chiar anul acesta, mai devreme decât termenul iniţial estimat pentru 2027.

Refacerea planşeului Unirii presupune modernizarea completă a structurii şi reconfigurarea uneia dintre cele mai circulate zone din Bucureşti, inclusiv prin introducerea unei linii de tramvai.

