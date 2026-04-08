A fost bătaie ca-n ringul de box, în Piaţa Unirii din Timişoara. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce mai multe persoane s-au luat la bătaie, în plină stradă.

Totul ar fi pornit după ce un şofer a claxonat un grup de bărbaţi care cobora dintr-o mașină de ridesharing, deranjat că pasagerii nu se mişcau suficient de repede. Scandalul care a început iniţial cu un schimb de replici, a escaladat rapid într-o bătaie în toată regula. Spiritele s-au calmat abia după ce trecătorii au cerut ajutorul poliţiei.

