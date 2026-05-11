Incident extrem de grav, ieri, în Botoşani. Un bărbat de 43 de ani a juns în stare critică la spital, după ce a căzut de la etajul patru al blocului în care locuia.

Acesta ar fi rămas blocat în afara apartamentului şi ar fi încercat să intre în locuinţă prin podul blocului. S-ar fi cățărat pe un burlan pentru a ajunge la unul din geamurile locuinţei, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut în gol pe terasa unui apartament de la primul etaj.

La sosirea medicilor bărbatul se afla în stare extrem de gravă şi a fost dus de urgenţă la spital. Polițiștii au deschis o anchetă şi urmează să stabilească cum s-a produs mai exact incidentul.

Anda Anghelache

