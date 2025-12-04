Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Daniel Băluţă a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea M4 Gara de Nord - Gara Progresul

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a semnat joi ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, o investiţie de 3,5 miliarde de euro. Noul traseu, cu o lungime de 11 kilometri între Gara de Nord şi Gara Progresul, va include 14 staţii noi, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 12:59
Daniel Băluţă a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea M4 Gara de Nord - Gara Progresul - Sursa:Hepta

"Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o staţie de metrou, ci este dovada concretă că Bucureştiul poate. Tudor Arghezi este prima staţie de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Aici am demonstrat că atunci când ai voinţă, viziune şi disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Şi tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare, un proiect care schimbă viitorul mobilităţii în Bucureşti. Pentru că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 - 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă", a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul social-democrat al Transporturilor Ciprian Şerban.

Daniel Băluţă a precizat care va fi traseul noii linii de metrou. 

Noul traseu M4 va avea 11 km și va traversa cinci cartiere 

Articolul continuă după reclamă

"Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap", a mai explicat primarul Sectorului 4.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că această investiție reprezintă "cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei" şi a subliniat că magistrala M4 va deveni principala axă de mobilitate a Bucureștiului.

Proiectul prevede doi ani de pregătire și proiectare și cinci ani de execuție efectivă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sector 4 baluta metrou magistrala 4 m4
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri politice » Daniel Băluţă a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea M4 Gara de Nord - Gara Progresul