Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a semnat joi ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei de metrou M4, o investiţie de 3,5 miliarde de euro. Noul traseu, cu o lungime de 11 kilometri între Gara de Nord şi Gara Progresul, va include 14 staţii noi, informează News.ro.

Daniel Băluţă a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea M4 Gara de Nord - Gara Progresul - Sursa:Hepta

"Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o staţie de metrou, ci este dovada concretă că Bucureştiul poate. Tudor Arghezi este prima staţie de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Aici am demonstrat că atunci când ai voinţă, viziune şi disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă. Şi tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare, un proiect care schimbă viitorul mobilităţii în Bucureşti. Pentru că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 - 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă", a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul social-democrat al Transporturilor Ciprian Şerban.

Daniel Băluţă a precizat care va fi traseul noii linii de metrou.

Noul traseu M4 va avea 11 km și va traversa cinci cartiere

Articolul continuă după reclamă

"Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap", a mai explicat primarul Sectorului 4.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că această investiție reprezintă "cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei" şi a subliniat că magistrala M4 va deveni principala axă de mobilitate a Bucureștiului.

Proiectul prevede doi ani de pregătire și proiectare și cinci ani de execuție efectivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰