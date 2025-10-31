Din Bucureşti la Mogoşoaia cu metroul. Reţeaua de transport din subteran se exinde, cel puţin pe hârtie. Autorităţile au în plan continuarea magistralei 4 de metrou cu încă două staţii care vor costa nu mai puţin de 170 de milioane de euro, arată primele estimări. Asta în timp ce planuri mai vechi de modernizare ale reţelei de metrou zac, încă, prin sertarele celor de la transporturi.

Într-un fel arată reţeaua de metrou din Bucureşti pe hârtie. Cinci magistrale de metrou sunt în planurile de construcţie sau de extindere. Cea mai nouă promisiune: metrou până la Mogoşoaia.În realitate însă, arată altfel.

"Extinderea Magistralei 4 se va face de aici, de la staţia de metrou Străuleşti. Potrivit proiectului, noua linie va avea o lungime de 2 kilometri şi un număr de două staţii [...] iar tronsonul va conecta, de fapt, magistrala de metrou cu magistrala feroviară M 700, aici, în gara Parc Mogoşoaia" a explicat reporterul Observator Greta Neagu.

Extinderea, eligibilă în fonduri europene prin programul de Transporturi

Planul va fi pus în aplicare prin asocierea Metrorex cu primăria Sectorului 1, dar şi cu autorităţile din judeţul Ilfov.

"Această extindere este eligibilă în fonduri europene prin programul de Transporturi şi putem, cu banii europeni, să asigurăm un transport civilizat în Bucureşti şi să mai reducem numărul maşinilor" a spus primarul Sectorului 1, George Ţuţă.

În teorie, o veste bună. În practică, şoferii din Ilfov sunt deja stresaţi de traficul din zona Mogoşoaia - şoseaua de centură şi nu văd cu ochi buni iniţiativa.

"Este aglomeraţie aici înainte să se facă astea două benzi în plus. Se face şi metroul, o să ajungă lumea să plece la muncă de la ora 3 dimineaţa ca să ajungă la 7 în Bucureşti" a explicat un localnic.

"Noi suntem pentru metrou în Capitală acolo unde există suficientă densitate. Mi se pare contraproductiv să avem linii periurbane subterane […] şi să nu avem în Pantelimon, în Colentina, în Rahova, în semi-inelul de sud. [...] O să observăm foarte multe zone care nu sunt deservite de metrou şi care sunt foarte dense" a explicat Ionuţ Ciurea, de la Asociaţia Pro Infrastructură.

Ce alte linii mai intră în planurile de extindere

În planurile de extindere intră linia Piaţa Operei-Piaţa Iancului, 13 staţii de la Gara de nord la Gara progresul, o nouă linie din Bragadiru în Voluntari şi semi-inelul de sud, de la Crângaşi la Dristor 2.

"Capitala asta este, pe hârtie, străbătută de foarte multe linii. Nu mai vorbesc de continuarea lor. Iată, continuarea M4, din Străuleşti. Promisiuni multe. Continuarea M2, din Pipera până Pipera de Nord; până spre centură, până în centură, până la aeroport. Tot felul de idei. Continuarea M2 în sud. [...] Până unde? Poate ajungem până la Giurgiu, de ce nu?" a mai spus Ionuţ Ciurea.

"Nu îmi place să intru în zona asta de dialog- care proiect e mai important decât altul. [...] Pentru noi toate proiectele sunt prioritare. [...] Vă asigur că sunt planuri realiste, evident, cu nuanţele de rigoare. Apar situaţii în care anumite proiecte probabil or să întârzie" a explicat Ionuţ Săvoiu, Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor.

Mult aşteptata linie de metrou spre Otopeni a ajuns la aproape 50% stadiul lucrărilor pe secţiunea 1 Mai-Tokyo şi 16% pe secţiunea Tokyo-Aeroportul Otopeni.

