Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Emil Boc: Verificările DNA de la Primăria Cluj nu au legătură cu metroul. Suntem victime colaterale

Primarul din Cluj-Napoca a precizat joi că verificările DNA efectuate miercuri la sediul Primăriei vizează un conflict între două firme asociate și nu au nicio legătură cu proiectul metroului. Emil Boc a subliniat că municipalitatea este doar "victimă colaterală" și că ancheta nu afectează niciun proiect sau activitate a instituției.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 12:21
Emil Boc: Verificările DNA de la Primăria Cluj nu au legătură cu metroul. Suntem victime colaterale Emil Boc: Verificările DNA de la Primăria Cluj nu au legătură cu metroul. Suntem victime colaterale - Facebook / Emil Boc

"E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun şi nu este nimic legat de metrou pentru că am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, dar nu are nicio legătură cu asta. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociaţi de la o firmă, care şi-au făcut plângeri reciproce. Noi doar am oferit documentele cerute. (...) Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme asociate", a declarat Emil Boc, prezent la deschiderea târgului de turism Wonder Destinations de la Cluj-Napoca.

El a subliniat faptul că ancheta DNA nu afectează niciun proiect al municipalităţii şi nu există niciun blocaj din acest motiv, transmite Agerpres.

Serviciul teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a făcut, miercuri, verificări ale unor documente la Primăria Cluj-Napoca.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

boc cluj dna metrou ancheta
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Fenomene extreme cu viscol și ger, în prognoza meteo pentru iarnă, din cauza vortexului polar. ANM anunță când vin primele ninsori
Fenomene extreme cu viscol și ger, în prognoza meteo pentru iarnă, din cauza vortexului polar. ANM anunță când vin primele ninsori
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Evenimente » Emil Boc: Verificările DNA de la Primăria Cluj nu au legătură cu metroul. Suntem victime colaterale