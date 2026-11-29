Traficul rutier este oprit duminică pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, din cauza viscolului, iar pe DN1, Ploieşti - Braşov este aglomeraţie pe ambele sensuri. Traficul este intens şi pe DN 7 Piteşti- Sibiu.

Circulația a fost oprită pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, din cauza viscolului - Sursa: Facebook/ Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

"Din cauza viscolului puternic şi a zăpezii ce este adusă pe partea carosabilă, traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, respectiv DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti şi DN 51A Zimnicea-Piatra. Se acţionează pe aceste două segmente de drum cu utilaje pentru deszăpezire", informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Este înregistrată aglomeraţie pe sensul de urcare dinspre Ploieşti spre Braşov al DN 1, între staţiunile Comarnic şi Buşteni, iar pe celălalt sens se circulă îngreunat pe raza staţiunilor Azuga şi Buşteni, judeţul Prahova.

De asemenea, trafic intens este şi pe DN 7 Piteşti- Sibiu, pe raza localităţilor Bascov, Deduleşti, Călimăneşti şi Căciulata, în ambele direcţii.

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Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Bacău, traficul se desfăşoară preponderent pe un carosabil uscat, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.