România s-a trezit cu emoții în această noapte. Un cutremur puternic s-a produs la ora 2 și 48 de minute, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter, deși primele alerte de pe telefoanele mobile au indicat chiar și 6,5. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 121 de kilometri și s-a simțit puternic în București, dar și în mai multe orașe din sudul și estul țării. Din cauza valului uriaș de accesări, site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a cedat imediat după seism.

Mai multe persoane au suferit atacuri de panică în timpul nopții și al zilei. Acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. De asemenea, o persoană s-a rănit în timp ce încerca să iasă din locuință. Până în acest moment, potrivit informațiilor oferite de autorități, nu au fost raportate pagube materiale.

În Capitală, polițiștii și pompierii au ieșit în recunoaștere în zona clădirilor încadrate în diferite clase de risc seismic, dar, din fericire, nu au fost constatate incidente. Printre țările afectate de acest cutremur se numără Bulgaria, Grecia, Turcia, dar și Bosnia și Herțegovina.

Precedentul cutremur de o asemenea magnitudine din România a avut loc în urmă cu opt ani, pe 28 octombrie 2018, și a avut magnitudinea de 5,5.

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Potrivit specialiștilor, după un cutremur de acest fel pot apărea mai multe replici. De asemenea, aceștia ne recomandă să fim precauți și să respectăm măsurile de siguranță.