Reacţia rapidă şi raţională în cazul unui cutremur poate salva vieţi. Autoritățile și specialiștii în pregătirea pentru dezastre recomandă populației să aibă un plan de urgență și suficiente provizii pentru a se descurca pe cont propriu.

Un ghid elaborat de Fundația Comunitară București, în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), explică măsurile care trebuie luate înaintea unui cutremur, în timpul mișcării seismice și în primele trei zile după producerea acestuia, potrivit Mediafax.

În cazul unui seism de mare magnitudine, rețelele de telefonie ar putea deveni indisponibile, unele drumuri ar putea fi blocate de dărâmături, iar incendiile și avariile infrastructurii ar putea îngreuna intervențiile. Echipele de salvare vor trebui să acorde prioritate situațiilor critice, motiv pentru care pregătirea individuală și sprijinul dintre vecini devin esențiale.

Primul pas, stabilirea unui plan de urgență cunoscut de toți membrii familiei

Acesta trebuie să includă un loc sigur de întâlnire, numere de telefon importante și o modalitate de comunicare pentru situațiile în care membrii familiei sunt separați.

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Este recomandată desemnarea unei persoane de contact care locuiește într-o altă regiune, deoarece comunicațiile locale ar putea fi afectate.

Copiii trebuie învățați cum să se protejeze, cum să apeleze numărul unic de urgență 112 și cum să ceară ajutor salvatorilor. Părinții ar trebui să cunoască și procedurile aplicate de școlile în care învață copiii lor.

Specialiștii recomandă organizarea unor exerciții de simulare cel puțin de două ori pe an, inclusiv pentru situațiile în care cutremurul surprinde familia în timpul nopții, la cumpărături sau în mașină.

În locuință trebuie fixate obiectele care s-ar putea răsturna, precum bibliotecile, dulapurile, televizoarele și oglinzile. De asemenea, fiecare membru al familiei ar trebui să știe unde se află robinetele și întrerupătoarele principale pentru gaz, apă și electricitate.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru 72 de ore

Unul dintre cele mai importante elemente ale pregătirii este rucsacul de supraviețuire, care trebuie păstrat într-un loc accesibil.

Potrivit ghidului, acesta trebuie adaptat nevoilor fiecărei persoane și să conțină:

Apă și alimente: o rezervă de apă, conserve, alimente neperisabile, batoane proteice, deschizător de conserve și hrană specială pentru copii sau animale, dacă este necesar.

Iluminat și energie: lanternă, baterii de rezervă și baterie externă pentru telefon.

Protecție și îmbrăcăminte: haine călduroase, pelerină de ploaie, pătură sau sac de dormit, mănuși rezistente și mască împotriva prafului.

Materiale medicale: trusă de prim ajutor, medicamente personale și echipamente necesare persoanelor cu dizabilități.

Produse de igienă: șervețele, săpun, prosop și saci menajeri.

Documente și bani: copii ale actelor importante, bani numerar, chei de rezervă, contacte de urgență și informații medicale.

Comunicare: radio portabil care funcționează cu baterii, fluier, pix și carnețel.

Este recomandată și o rezervă minimă de trei litri de apă pentru fiecare persoană în rucsacul de urgență. Pentru o autonomie de 72 de ore, familia trebuie să pregătească și provizii suplimentare, adaptate consumului și condițiilor în care ar putea fi nevoită să se adăpostească.

Conținutul rucsacului trebuie verificat periodic, iar produsele expirate trebuie înlocuite.

Cea mai importantă recomandare: să nu încerci să fugi din clădire în timpul mișcării seismice

Procedura de protecție este cunoscută sub denumirea "Așază-te, acoperă-te și ține-te".

Mai întâi, coboară pe mâini și genunchi pentru a evita pierderea echilibrului. Protejează-ți capul și gâtul cu brațele și, dacă ai în apropiere o masă sau un birou solid, adăpostește-te dedesubt.

Dacă nu există mobilier rezistent în apropiere, ghemuiește-te lângă un perete interior, departe de ferestre și de obiectele care ar putea cădea.

Rămâi în poziția de protecție până când mișcarea seismică se oprește.

Persoanele care folosesc scaune cu rotile trebuie să blocheze roțile și să își protejeze capul și gâtul, fără să încerce să se ridice.

Ce faci dacă te surprinde cutremurul în pat, în mașină sau pe stradă

Comportamentul recomandat diferă în funcție de locul în care te afli.

Dacă ești în locuință, rămâi în interior pe durata seismului. Nu alerga spre ieșire, nu coborî pe scări și nu folosi liftul.

Dacă ești în pat, rămâi pe saltea și protejează-ți capul și ceafa cu o pernă.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi și rețele electrice. Cablurile căzute trebuie evitate, păstrând o distanță de cel puțin zece metri.

Dacă te afli la volan, oprește mașina într-un loc sigur, fără să blochezi circulația, și rămâi în vehicul până la încetarea mișcării seismice.

Dacă ești într-un magazin, evită vitrinele, ferestrele și rafturile înalte pe care sunt depozitate obiecte grele.

Dacă ești în lift, folosește butonul de urgență și, dacă liftul se oprește și permite ieșirea în siguranță, părăsește-l și caută un loc protejat.

În zonele montane trebuie evitate pantele instabile, unde cutremurul poate provoca prăbușiri de pietre și alunecări de teren.

După oprirea mișcării seismice, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă tu și persoanele din apropiere sunteți în siguranță.

Pot urma replici, unele suficient de puternice pentru a provoca noi avarii.

Contrar instinctului de a ieși imediat din clădire, evacuarea nu este întotdeauna cea mai sigură soluție.

Dacă imobilul nu prezintă semne de pericol iminent, adăpostirea într-un spațiu protejat poate fi mai sigură decât coborârea pe scări avariate sau ieșirea în apropierea unor fațade de pe care pot cădea materiale de construcție.

În schimb, dacă există indicii că imobilul riscă să se prăbușească, trebuie căutată o cale sigură de evacuare, fără utilizarea liftului. Nu traversa zone vizibil avariate și respectă indicațiile echipelor de intervenție.

În această etapă sunt esențiale verificarea eventualelor răni, identificarea unui adăpost sigur și pregătirea rucsacului de urgență.

Dacă simți miros de gaz, nu aprinde lumina, nu acționa întrerupătoare electrice și nu utiliza flăcări. Închide alimentarea cu gaz numai dacă poți face acest lucru fără risc, îndepărtează-te de zona periculoasă și anunță serviciile de urgență.

Dacă alimentarea cu apă funcționează și este sigur să rămâi în locuință, poți umple recipiente pentru a avea rezerve în cazul întreruperii ulterioare a serviciului.

Ce faci dacă rămâi blocat sub dărâmături

Persoanele surprinse sub elementele prăbușite ale unei clădiri trebuie să încerce să își semnaleze poziția fără să își consume inutil energia.

Un fluier poate fi mai eficient decât strigătele repetate.

Gura și nasul trebuie protejate de praf cu o bucată de material textil. Dacă telefonul funcționează, poate fi trimis un mesaj pentru solicitarea ajutorului.

Persoanele blocate într-o încăpere pot încerca să atragă atenția salvatorilor afișând la fereastră un material deschis la culoare sau un mesaj vizibil.

Orele 7-24 după cutremur: cum gestionezi apa, hrana și comunicarea

După primele ore, prioritățile se schimbă. Este important să existe un loc sigur pentru adăpostire, apă potabilă, alimente, medicamente și posibilitatea de a primi informații.

Dacă locuința a devenit nesigură, poate fi necesară amenajarea temporară a unui adăpost în aer liber sau într-un vehicul parcat într-o zonă sigură, până la identificarea unui spațiu pus la dispoziție de autorități.

Proviziile trebuie împărțite astfel încât să ajungă tuturor membrilor familiei, inclusiv persoanelor vulnerabile și animalelor de companie. Consumul de apă trebuie gestionat cu atenție, fără a compromite hidratarea necesară.

Pentru informare sunt recomandate posturile de radio și canalele oficiale ale DSU, IGSU și ale autorităților locale. Informațiile neverificate distribuite pe rețelele sociale pot produce panică și pot determina decizii periculoase.

Telefonul trebuie folosit cu economie, iar mesajele text pot reprezenta o alternativă atunci când apelurile sunt dificil de realizat.

Deplasările cu autoturismul trebuie limitate la situațiile necesare, pentru a nu bloca drumurile de care au nevoie ambulanțele, pompierii și celelalte echipe de intervenție.

În următoarele două zile, obiectivul principal este menținerea siguranței și conservarea resurselor disponibile.

Familiile trebuie să continue gestionarea proviziilor, să păstreze legătura cu persoanele apropiate și să urmărească anunțurile autorităților privind eventualele evacuări.

Alimentele și apa care ar fi putut fi contaminate trebuie eliminate. De asemenea, trebuie evitate zonele cu moloz, cabluri căzute sau elemente de construcție instabile.

Dacă este posibil și sigur, proprietarii pot fotografia pagubele pentru documentarea daunelor și pentru contactarea societății de asigurări.

În cazul relocării, trebuie luate documentele importante, medicamentele, apa, alimentele și celelalte obiecte esențiale.

Reintrarea într-o clădire avariată nu trebuie făcută fără confirmarea autorităților că acest lucru este sigur. Instalațiile de gaz și electricitate nu trebuie repuse în funcțiune de persoane neautorizate.

Ce trebuie să facă vecinii și asociațiile de proprietari după un seism major

Asociațiile de proprietari sunt încurajate să stabilească din timp un punct de întâlnire și să desemneze persoane care să coordoneze comunicarea și distribuirea resurselor în situații de urgență.

După un cutremur, locatarii care se pot reuni în siguranță ar trebui să verifice cine lipsește, cine are nevoie de îngrijiri medicale și dacă există persoane vulnerabile care necesită sprijin.

În primele 24 de ore poate fi organizat un punct comun pentru apă, alimente, lanterne și materiale medicale. Starea persoanelor din comunitate ar trebui verificată periodic, la intervale de aproximativ patru până la șase ore.

În zilele următoare, vecinii pot colabora pentru distribuirea echitabilă a resurselor, semnalizarea zonelor periculoase și pregătirea unei eventuale evacuări coordonate.

Nicio astfel de activitate nu trebuie să presupună intrarea în clădiri instabile sau expunerea voluntară la pericole.

Cum verifici dacă blocul în care locuiești este vulnerabil la cutremur

Pregătirea pentru un cutremur nu înseamnă doar acumularea de provizii. Siguranța clădirii în care locuiești este la fel de importantă.

Riscul seismic al unei clădiri poate fi stabilit printr-o expertiză tehnică realizată de specialiști autorizați.

Imobilele expertizate sunt încadrate în patru clase de risc seismic:

Clasa RsI: clădiri susceptibile de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare.

Clasa RsII: clădiri care pot suferi avarii structurale majore, cu pericol pentru ocupanți, deși prăbușirea este considerată puțin probabilă.

Clasa RsIII: clădiri la care sunt anticipate deteriorări moderate.

Clasa RsIV: clădiri cu un comportament seismic așteptat apropiat de cel al construcțiilor proiectate potrivit cerințelor actuale.

O distincție importantă este aceea dintre reabilitarea termică și consolidarea seismică. Montarea polistirenului, înlocuirea ferestrelor sau renovarea fațadei nu înseamnă că structura de rezistență a imobilului a fost întărită.

Consolidarea presupune intervenții structurale specializate, care pot include introducerea unor pereți, grinzi sau stâlpi noi și care, în anumite situații, necesită relocarea temporară a locatarilor.

În România, proprietarii trebuie să aibă și o poliță obligatorie PAD pentru locuințele care intră sub incidența legislației. Pentru protejarea bunurilor și acoperirea unor riscuri suplimentare poate fi necesară o asigurare facultativă.