În spitale, pacienții vin să se facă bine, dar cei care îi îngrijesc ajung tot mai des la capătul puterilor. România pierde medici prin emigrare, iar pe cei care rămân îi pierde, încet, prin epuizare. La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, peste 81% dintre angajații evaluați au semne de burnout. Mai mult chiar decât în pandemie. Nu vorbim doar despre oboseala de după o gardă lungă. Aproape două treimi au un nivel ridicat de stres, iar majoritatea spun că și-au pierdut în mare parte sentimentul că sunt eficienți la locul de muncă.

În aceste condiții, mulți duc această presiune și acasă. O asistentă care a lucrat 11 ani în sistem a renunțat la turele de noapte. Abia acum reușește să fie alături de copii inclusiv în Ajunul Crăciunului.

La nivel național, peste jumătate dintre angajații din sănătate se află în zona de risc de burnout. Spitalul promite cursuri de comunicare, o organizare mai bună a timpului și, în secțiile aglomerate, trecerea de la ture de 12 ore la unele de 8. Numai că oamenii nu au nevoie doar de tehnici prin care să gestioneze stresul. Au nevoie și de condiții în care să nu-i ducă, zi de zi, la limita rezistenței.

"Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva în viața mea. Nu am crezut. Efectiv, acum am copii fericiți, care zic: Doamne, mama, chiar vei fi acasă în 24 decembrie?", spune Ionela.

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Ionela este asistentă medicală. După 11 ani în sistem, a decis să renunțe la turele de noapte. Volumul mare de muncă și responsabilitățile de acasă o copleșeau.

"De cele mai multe ori nu avem timp să gândim că este burnout, de cele mai multe ori zicem 'avem nevoie de un pic de somn'", spune asistentul medical Ionela Oprița.

La cinci ani de la primul studiu de acest fel, realizat în premieră națională în timpul pandemiei, cercetarea a fost reluată la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

"Eu personal am resimțit în pandemie foarte mult, am lucrat în terapie intensivă COVID, acum burnoutul se resimte un pic altfel", spune Irinel Fusariu, asistent-șef la Spitalul Victor Babeș Timișoara.

Studiul la care au participat 258 de angajați ai spitalului a început în luna aprilie. Chestionarele anonime au urmărit epuizarea profesională, stresul, anxietatea și depresia.

"Sunt foarte îngrijorați, sunt mult mai triști, sunt mult mai încruntați, nu au răbdare nici cu propria lor persoană, nici cu ceilalți. Poate să apară și să crească ușor anxietatea, depresia, atacurile de panică la unele persoane", spune psihologul Daniela Biriș de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara.

"91% din personalul nostru reclamă o reducere a realizărilor personale, deci, aici nu sunt doar problemele de serviciu", spune Maria Cerbu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara.

Spitalul anunță că va interveni asupra problemelor identificate, prin cursuri de comunicare și discuții despre organizarea mai eficientă a timpului de lucru. În plus, în secțiile cu volum mare de muncă, se ia în calcul și trecerea de la turele de 12 ore la cele de 8.

Conform celor mai recente date de la INS, în sistemul sanitar din România lucrează aproximativ 400 de mii de persoane. Un studiu recent arată că, din păcate, mai mult de jumătate din angajații din sănătate la nivel național se află în zonă de risc de burnout. Cu toate acestea, în țara noastră, burnout-ul nu este recunoscut prin lege.