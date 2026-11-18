Trei eleve de 15, 16 ani din Roman au ajuns să bea o întreagă sticlă de vodcă şi apoi să meargă la ore. Li s-a făcut rău imediat cum au ajuns şi au fost duse la spital într-o stare gravă. Îngrijorător nu este doar ce s-a întâmplat, ci vârsta lor. Este vorba despre nişte copii care au ajuns să consume alcool în asemenea cantităţi încât au avut nevoie de ajutor medical.

Cele trei eleve de clasa a 9-a şi-ar fi dat întâlnire chiar înainte de ore, moment în care au băut împreună o sticlă de vodcă. Numai că alcoolul şi-a spus repede cuvântul. Când au ajuns la liceu, li s-a făcut rău instant, aşa că au sunat la 112.

"Acestea ar fi consumat băuturi alcoolice în afara spaţiului şcolar, înainte de începerea orelor de practică comasată. Conducerea şcolii a intervenit imediat după identificarea situaţiei. A acordat primul ajutor, întâi la cabinetul medical al şcolii, apoi au solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanţă", explică Dana Păiuş, inspector şcolar general adjunct ISJ Neamţ.

"Au fost preluate doar două minore de 15 ani, cea de 16 ani refuzând transportul, la urmă a fost luată de către părinţi", spune Radu Roibu, SAJ Neamţ.

Articolul continuă după reclamă

Cele două adolescente au ajuns de urgenţă la spital cu intoxicaţie acută cu alcool. Una dintre ele avea chiar şi o sângerare la nas. Nici părinţii nu au scăpat fără urmări.

"Părinţii celor trei minore au fost sancţionaţi contravenţional, conform Legii 61, pentru nesupravegherea minorelor", spune Ramona Ciofu, IPJ Neamţ.

Fiecare părinte a primit o amendă de 500 de lei. Între timp, la liceu a fost deschisă şi o anchetă internă. Întâmplarea de la Roman rămâne însă un semnal de alarmă în privinţa consumului de alcool în rândul adolescenţilor.