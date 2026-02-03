Clienţii unui club din Ploiești s-au luat la bătaie cu agenţii de pază după ce şi-au văzut nota de plată

Doi clienţi ai unui club din Ploieşti au provocat un scandal, nemulţumiţi de nota de plată. Aflaţi în stare de ebrietate, aceştia s-au revoltat şi au reproşat atât suma, cât şi comportamentul personalului. În urma tensiunilor, barmaniţa a apăsat butonul de panică, iar echipa de securitate a intervenit. Conflictul s-a încheiat la Poliţie, unde a fost deschis un dosar penal. Toţi cei implicaţi au fost amendaţi, iar cercetările continuă pentru purtare abuzivă, potrivit News.ro.

Scandalul a avut loc în zona clubului "Carpe Diem" situat pe Bulevardul Independenţei din municipiul Ploieşti.

"Din verificările efectuate a reieşit faptul că, în noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2026, cele două persoane s-ar fi aflat într-un club din municipiul Ploieşti, unde ar fi consumat băuturi alcoolice. În jurul orei 06.00, pe fondul consumului de alcool, între una dintre persoane şi o angajată a localului, precum şi administratorul clubului, ar fi izbucnit un conflict verbal, ca urmare a unor nemulţumiri legate de nota de plată şi de modul de interacţiune cu personalul unităţii. În urma conflictului, a fost acţionat butonul de panică, fiind solicitată intervenţia unei echipe de securitate, care a ajuns la faţa locului în momentul în care cele două persoane părăseau incinta clubului. Având în vedere starea de ebrietate şi comportamentul recalcitrant al acestora, între persoanele în cauză şi echipa de intervenţie s-a produs un conflict, fiind utilizate mijloacele din dotare, inclusiv spray lacrimogen, pentru îndepărtarea acestora din zona de acces a localului", informează, marţi, oficialii Poliţiei Prahova.

Nota de plată şi atitudinea barmaniţei, sursele conflictului

Articolul continuă după reclamă

Surse judiciare au precizat că unul dintre clienţi a fost nemulţumit de valoarea notei de plată, considerând că aceasta este prea mare faţă de consumaţie. El i-a reproşat, de asemenea, barmaniţei atitudinea pe care aceasta a avut-o faţă de el.

Cei doi clienţi au fost duşi la sediul secţiei de Poliţie, unde au refuzat să formuleze plângere penală.

Poliţiştii au parcurs documentele privind evaluarea riscului şi necesitatea emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, constatând că nu se impune emiterea unui ordin de protecţie.

"În urma verificărilor, s-a stabilit că nu au existat alţi martori care să ofere date de interes operativ, cu excepţia angajatei localului care a acţionat butonul de panică şi care a rămas în incinta clubului pe întreaga durată a evenimentului. Toate persoanele implicate au fost sancţionate contravenţional conform prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, valoarea totală a sancţiunilor aplicate fiind de 6.000 de lei", precizează Poliţia.

La rândul său, angajata clubului a fost amendată pentru că, deşi a văzut că cei doi sunt în stare de ebrietate, a continuat să le vândă alcool.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru purtare abuzivă.

