Anchetă la Poliţia Ploieşti, după ce mii de documente din arhivă au fost arse ilegal la comanda şefului poliţiei rutiere. Ofiţerul este anchetat penal acum pentru o infracţiune pedepsită cu până la trei ani de închisoare. Superiorii lui verifică dacă printre actele incediate sunt şi dosare nesoluționate.

Şeful Biroului Rutier de la Poliția Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, este anchetat pentru că a ordonat unui subaltern să scape de o tonă de documente din arhivă ca să facă loc altora noi. Agentul a respectat ordinele şi a apelat la o firmă particulară.

Prima tranşă de dosare a fost încărcată într-o dubă şi adusă aici, la Școala de Pompieri din Boldeşti-Scăeni. Actele au fost incendiate chiar în curtea instituţiei, potrivit anchetatorilor. Reprezentanții Şcolii de Pompieri au refuzat să transmită un punct de vedere în legătură cu acest incident.

În aceeaşi zi urma să fie ars încă un vraf de documente. Operaţiunea a fost anulată, însă, când comandantul Poliţiei a aflat ce se întâmplă.

Duba încărcată cu al doilea transport de acte a fost oprita aici în curtea instituției iar polițiștii analizează dosarele rămase pentru a stabili exact ce urma să ajungă pe câmp.

Anchetatorii au descoperit ca au fost arse dosare, procese-verbale şi rapoarte de activitate ale Poliţiei Rutiere Prahova de acum 20-25 de ani. Şi vor să afle dacă printre ele se aflau şi cazuri nesoluţionate. Potrivit legii, actele din arhivă pot fi distruse doar prin proceduri clare.

"La nivelul inspectoratului a fost constituită o echipă de cercetare //TAIE// fiind, totodată, demarata si o ancheta interna pentru clarificarea imprejurarilor si a eventualelor abateri disciplinare", a declarat Alexandru Niţă, purtător de cuvânt al IPJ Prahova.

În paralel, procurorii au deschis un dosar penal pentru distrugere de înscrisuri, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. În cazul funcţionarilor publici, pedeapsa poate fi majorată cu o treime.

