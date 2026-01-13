3 firme din Prahova fac concedieri colective. O firmă din Ploieşti, lider global, închide fabrica

Trei agenţi economici au informat Agenţia Judeţeană pentru Ocupare Forţei de Muncă (AJOFM) Prahova cu privire la intenţia de a aplica măsuri de concediere colectivă, iar o companie care este lider global în producţia de scaune auto a anunţat că va închide fabrica de la Ploieşti, peste o mie de persoane urmând să îşi piardă locurile de muncă.

Conform datelor comunicate, marţi, de AJOFM Prahova, o firmă din Câmpina a transmis o notificare privind încetarea raporturilor de muncă pentru 66 de salariaţi, data estimată a aplicării măsurii fiind 15 ianuarie, iar o sucursală bancară a emis notificare în acelaşi sens pentru trei salariaţi, informează Agerpres.

O companie, lider global în producţia de scaune auto a anunţat că va închide fabrica de la Ploieşti

De asemenea, un cunoscut resort din zona Dealu Mare şi-a anunţat intenţia de a înceta raporturile de muncă în cazul a 38 de salariaţi în perioada ianuarie-februarie. "Precizăm că numărul persoanelor comunicat de angajatori în notificările transmise poate suferi modificări până la finalizarea procedurii, în funcţie de evoluţia procesului de reorganizare a activităţii, de identificarea unor soluţii de reîncadrare profesională de către persoanele vizate, inclusiv pe durata perioadei de preaviz, precum şi de îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare", precizează AJOFM Prahova.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, o companie care este lider global în producţia de scaune auto a anunţat că va închide fabrica de la Ploieşti.

"Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative şi, în acest context, compania anticipează întreruperea operaţiunilor la fabrica din Ploieşti. Acest demers a devenit necesar pentru a putea menţine rezilienţa şi competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziţiei către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor şi declinul general al volumelor din piaţă, coroborat cu o concurenţă în creştere. După o evaluare amănunţită a tuturor variantelor, Adient nu a identificat nicio opţiune viabilă pentru a continua activitatea fabricii. Restructurarea planificată ar urma să implice o eliminare treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă, precum şi oprirea producţiei către mijlocul anului 2027. Angajaţii şi reprezentanţii sindicali au fost informaţi (...), iar procesul de consultări începe acum, în condiţiile prevăzute de lege", se arată într-un comunicat emis de Adient.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰