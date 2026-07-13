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A murit Sam Neill. Actorul cunoscut pentru rolul din "Jurassic Park" avea 78 de ani și învinsese cancerul

Sam Neill. 5 septembrie 2017 Sam Neill. 5 septembrie 2017 - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.07.2026, 09:49 | Modificat la 13.07.2026, 10:17

Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Jurassic Park", a murit la vârsta de 78 de ani. Familia sa spune că "pierderea a fost bruscă și neașteptată", adăugând că acesta a murit la Sydney, "înconjurat de familie, și s-a stins cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga viață". El l-a interpretat pe doctorul Alan Grant în primul film "Jurassic Park", lansat în 1993, precum și în producțiile ulterioare ale francizei. În 2023, Neill a fost diagnosticat cu cancer, însă în luna aprilie a acestui an a dezvăluit că nu mai avea cancer.

"Cu o tristețe imensă, whānau [familia extinsă] lui Sam Neill anunță vestea trecerii sale în neființă, luni, 13 iulie, la Sydney, Australia. Sam a fost înconjurat de familie și s-a stins cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga viață. Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar suntem recunoscători pentru faptul că Sam nu mai avea cancer. Familia dorește să își exprime profunda recunoștință față de personalul Spitalului Privat St Vincent’s pentru îngrijirea extraordinară acordată. Mai multe detalii vor fi comunicate ulterior, dar, pentru moment, în numele familiei, vă rugăm să le respectați intimitatea în timp ce încearcă să facă față acestei pierderi incomensurabile", se arată într-un comunicat transmis de familia lui Neill, potrivit BBC

În martie 2023, Sam Neill a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer, descriindu-l drept "un tip feroce și agresiv" de limfom non-Hodgkin.

Cu toate acestea, în luna aprilie a acestui an, el a anunțat în presă că nu mai avea cancer, după ce a urmat o terapie cu celule CAR-T, denumită complet terapie cu limfocite T cu receptor antigenic himeric.

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"Tocmai am făcut o scanare și nu există cancer în corpul meu. Este un lucru extraordinar", a declarat Neill pentru publicația australiană 7 News.

În comunicatul transmis de familia actorului, aceasta confirmă că Neill nu mai avea cancer, descriind moartea sa drept "bruscă și neașteptată".

Redactia Observator
Redactia Observator
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