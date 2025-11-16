Antena Meniu Search
Sute de braşoveni au stat ore întregi la o coadă uriaşă pentru a primi o şaorma gratis

Coadă impresionantă, ieri după-amiază, la o şaormerie din Braşov! Sute de braşoveni au stat la rând ore întregi pentru a primi o şaorma gratis. 

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 07:57

Celebrul local le-a promis amatorilor de fast-food că vor primi felul de mâncare, fără să plătească, dacă vor veni la locaţie într-un interval orar specific.

Promoţia a atras un val impresionant de oameni care a blocat accesul pietonal preţ de câteva ceasuri bune.

saorma brasov coada saorma brasov
