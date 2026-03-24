Comisarii Gărzii de Mediu, obligaţi să poarte bodycam în toate controalele. Buzoianu: Măsura previne corupţia

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă marţi că a pus în transparenţă ordinul de ministrul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii Gărzii de Mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control. 

de Denisa Vladislav

la 24.03.2026 , 11:48
"Am pus în transparenţă ordinul de ministrul prin care se stabileşte clar obligaţia pentru comisarii gărzii de mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control", a scris ministrul Mediului într-o postare pe Facebook. 

Ministrul a explicat ce problemă rezolvă acest ordin. 

"În primul rând, asigură protecţia reală a comisarilor aflaţi pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere şi va putea fi probă în instanţă. În al doilea rând, previne acte de corupţie. Adică normalitate. Şi corectitudine", subliniază Diana Buzoianu

Ministrul Mediului felicită Garda Naţională de Mediu pentru deschiderea de a avea proceduri clare în activitatea lor de zi cu zi. 

Denisa Vladislav
