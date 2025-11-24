Alexandru Toader, fiului lui Tudorel Toader, suspendat de la predare. Lectorul este acuzat de hărțuire sexuală

Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, a fost suspendat de la predare până la clarificarea cazului în care este acuzat de hărţuire sexuală de două studente. Decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Update: Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit luni după-amiază şi a decis, în unanimitate, ca lectorul universitar Alexandru Toader să nu mai desfăşoare activităţi didactice şi de evaluare până la clarificarea situaţiei.

„În şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.11.2025, ora 14.30, în unanimitate de voturi a fost adoptată recomandarea ca dl. lector univ. dr. Alexandru lonuţ Toader să se abţină, în condiţiile prevăzute de lege, de la efectuarea oricăror activităţi didactice şi de evaluare a studenţilor până la clarificarea situaţiei semnalată în mass-media”, arată conducerea Facultăţii de Drept din Iaşi.

Orice abatere, la comisia de etică

Totodată, conducerea facultăţii face un apel la studenţi să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv eventuale abateri legate de hărţuirea sexuală sau acţiuni asociate acestui domeniu. Tot luni, Comisia de Etică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a autosesizat şi va ancheta cazul lectorului Alexandru Toader de la Facultatea de Drept, acuzat că a hărţuit sexual două studente.

”Vom investiga acuzaţiile respective cu instrumentele pe care le are Comisia de Etică, pentru a putea apoi pe bază de probe să stabilim ceea ce s-a întâmplat şi dacă este cazul, să constatăm abaterile şi să aplicăm sancţiunile de rigoare”, a declarat Daniel Atasiei, preşedintele Comisiei de Etică.

El a spus că părţile implicate vor avea posibilitatea să vină cu declaraţii în faţa membrilor comisiei.

Poliţiştii ieşeni au demarat verificări în cazul fiului lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat luni că poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări ”pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Ancheta poliţiştilor a fost declanşată în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi, în care Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, este acuzat că a hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului.

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

Confruntat de jurnaliştii Reporter de Iaşi, Alexandru Toader a refuzat să răspundă acuzaţiilor: ”Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu»”.

Tatăl acestuia, Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei şi fost rector al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a scris, luni, pe Facebook că este vorba despre un articol de şantaj, dar că indirect este o campanie împotriva sa.

Comisia s-a autosesizat și a decis în unanimitate să deschidă o anchetă internă.

”Vom investiga acuzaţiile respective cu instrumentele pe care le are Comisia de Etică, pentru a putea apoi, pe bază de probe, să stabilim ceea ce s-a întâmplat şi, dacă este cazul, să constatăm abaterile şi să aplicăm sancţiunile de rigoare”, a declarat Daniel Atasiei, preşedintele Comisiei de Etică.

Rectorul universităţii, Liviu George Maha, îi încurajează pe studenţi să raporteze orice abateri, inclusiv hărţuire sexuală, precizând că, potrivit legislaţiei, vor fi luate în considerare şi sesizările anonime.

”În baza noii legislaţii, inclusiv sesizările anonime vor fi analizate de Comisia de Etică”, a afirmat rectorul Liviu George Maha, potrivit News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a precizat, luni, că poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au început verificări ”pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”.

Poliţiştii din Iaşi au deschis verificări după ce presa a relatat cazul. Ancheta vine în urma unei investigaţii publicate de Reporter de Iaşi, în care două studente susţin că lectorul le-ar fi făcut avansuri sexuale după ce nu au promovat examenele.

Una dintre tinere afirmă că ar fi cedat presiunilor şi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu lectorul, inclusiv în biroul facultăţii.

Avansuri sexuale în schimbul promovării examenelor

”Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader.

Cele două studente spun că nu ar fi singurele în această situaţie.

Confruntat de jurnalişti, Alexandru Toader a refuzat să comenteze: ”Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici Da, nu v-am zis nici Nu”.

Alexandru Toader predă Drept Civil studenţilor din anul I. Tudorel Toader, tatăl său şi fost ministru al Justiţiei, a numit acuzațiile „un articol de şantaj” și susţine că atacul este îndreptat împotriva sa, nu a fiului.

“Un articol de şantaj! «Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic?» - acesta este mobilul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!“, a precizat Tudorel Toader.

