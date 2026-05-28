Accident teribil miercuri seară în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. O maşină şi o ambulanţă s-au ciocnit cu putere într-o intersecţie.

Impactul a fost suprins pe camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum o maşină pătrunde în intersecţie pe culoarea verde, dar nu acordă prioritate ambulanţei, care vine în viteză, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

În urma incidentului, şoferul în vârstă de 23 de ani, a fost rănit şi a ajuns la spital. Cei din ambulanţă nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă autospeciala a fost serios avariată.

"În urma accidentului din seara precedentă din municipiul Câmpulung Moldovenesc, șoferul autoturismului, un bărbat de 23 de ani, policontuzionat, stabil hemodinamic și respirator, cu leziuni minore, a fost transportat la CPU de echipajul de prim ajutor trimis la fața locului. Personalul ambulanței nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Defecțiunile autosanitarei implicate în accident urmează să fie evaluate la un service autorizat, fiind necesară o analiză tehnică completă, după care se va demara procedura de reparație. Pentru asigurarea desfășurării optime a intervențiilor de urgență în substația Câmpulung Moldovenesc, va fi redistribuită o autosanitară tip B2 din stația centrală de la Suceava", a transmis Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

Pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului, poliția a deschis un dosar de cercetare.

