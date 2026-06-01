Pasiunea costisitoare care a adunat sute de iubitori de senzaţii tari la Suceava

A fost un weekend plin la aerodromul Floreni din județul Suceava. Un spectacol auto a adunat sute de mașini retro, tunate și de drift, cu demonstrații spectaculoase și motoare turate la maximum. Evenimentul a îmbinat pasiunea pentru mașini cu mesajul clar al siguranței rutiere în trafic.

Motoarele turate la maximum s-au făcut auzite la show-ul de pe aerodromul din Floreni. Iubitorii de senzații tari au avut ocazia să trăiască această experiență din postura de pasager.

Alex are 14 ani și este deja pilot licențiat. A moștenit pasiunea pentru drifturi de la tatăl său, multiplu campion național. Prima dată a urcat într-o mașină de drift la vârsta de 3 ani, iar la 12 ani a început să piloteze și să se antreneze constant.

"Pentru mine dfiftul este un hobby, e ceva ce îmi ocupă timpul şi îmi place foarte mult", spune Alex Frăţianu, pilot de curse.

Evenimentul auto organizat la Dorna Candrenilor a fost şi unul de socializare, menit să-i aducă împreună pe iubitorii de mașini într-un cadru organizat. "Au fost în jur de 250 de maşini expuse, maşini de drift, campioane, maşini de off-road", a declarat Florin Curcă, organizator.

O pasiune costisitoare pentru mulţi. După competiții, mașinile ajung în service pentru verificări și reparații. "1.000 de euro a costat maşina şi 3.000 am investit eu în ea. În sistemul de tuning plus munca pe care am făcut-o eu".

Fenomenul drifturilor ilegale a scăpat de sub control pe şosele. Şoferii pun vieţi în pericol pentru câteva secunde de adrenalină şi un clip viral pe internet, fenomen asupra căruia organizatorii au vrut să atragă atenţia.

"Vrem să arătăm pasionaţilor de adrenalină că există zone sigure, zone bine organizate alături de oameni care cu care se ocupă, oameni profesionişti şi aceşti oameni îi pot îndruma pe teribilişti să iasă de pe stradă şi să vină în zonele acestea organizate", spune Răzvan Frățianu, multiplu campion național de drift.

Cei care au ajuns la Dorna Candrenilor au putut admira și o expoziție impresionantă de mașini, de la modele retro și off-ropad, până la mașini de drift, vehicule exotice și camioane.

Angela Bertea

