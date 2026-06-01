Nu trebuie să mergi la filarmonică pentru a asculta muzică de calitate. La Botoşani, filarmonica "George Enescu" a ieşit din sala de concerte şi a ajuns direct în cartiere. Printre blocuri, în parcuri şi alei, sute de oameni au ascultat recitaluri în aer liber, într-o atmosferă relaxată, care a transformat o seară obişnuită într-un adevărat spectacol.

Muzica uşoară şi cea clasică au ajuns acolo unde oamenii îşi petrec serile de vară. Proiectul "Turneu în Cartierul Tău" a adunat în parcuri şi spaţii publice sute de spectatori de toate vârstele. Invitată specială a fost şi Ozana Barabancea.

"Faptul că aveţi în fiecare parc câte o strofă a lui Eminescu, din Luceafăru, eu sunt fascinată. Eu am trei piese dedicate lui Eminescu.", spune Ozana Barabancea, cântăreaţă.

"Mie îmi place, în aer curat. Minunat! Las tot şi vin.", explică o femeie.

Pe scenă au urcat artişti ai Filarmonicii, dar şi alţi invitaţi surpriză, într-un demers care îşi propune să aducă muzica mai aproape de public şi să transforme spaţiile dintre blocuri în adevărate scene culturale.

"Binevenită şi aduce bucurie locuitorilor oraşului. Am recunoscut chiar şi câţiva solişti care au mai fost pe la noi. Cu bucurie îi reîntâlnim.", adaugă femeie.

"Ar fi frumos să fie în ţară asemenea concerte în parcuri, în aer liber. Oamenii sunt doritori, mai ales că trăim nişte vremuri destul de greuţe.", precizează Iordache Basalic, bariton.

Seria recitalurilor continuă şi astăzi, de Ziua Copilului.

