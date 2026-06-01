Video Pericol de inundaţii în 17 judeţe. Hidrologii au emis mai multe coduri galbene

După ploi, apar alte probleme. Astăzi, de la prânz, hidrologii anunţă pericol de viituri şi inundaţii pe râurile din 17 judeţe. Autoritățile monitorizează situația și avertizează populația să fie precaută, mai ales în zonele apropiate de ape. 

de Adrian Obreja

la 01.06.2026 , 09:19
Iată că primele zile de vară calendaristică vin cu ploi și potențial risc de inundații. Astfel că hidrologii au emis coduri galbene de inundații pentru râurile din mai multe bazine hidrografice de pe teritoriul a 17 județe din Transilvania, Maramureș, Crișana și Muntenia.

Pericol de inundaţii 

Astfel că specialiștii avertizează că se pot produce viituri puternice pe râurile mici și scurgeri importante de pe versanți și sfătuiesc oamenii să evite activitățile din preajma acestor râuri din zonele respective, cum ar fi pescuitul, campingul sau chiar și muncile agricole. 

Avertizarea este valabilă de astăzi de la prânz până mâine la prânz. În același timp, vremea se strică în toată țara. A fost emisă un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru 30 de județe din Transilvania, Banat, Oltenia, Nordul Munteniei, Maramureș și sudul Moldovei. 

Se pot înregistra cantități importante de precipitații pe locuri ce pot depăși chiar și 40 de litri, descărcări electrice și căderi de grindină. Iată că vara așadar începe cu vreme rea în toată țara.

