România îmbătrânește și se depopulează, în timp ce politicienii promit, la instalarea fiecărui nou guvern, că vor lua măsuri pentru a reduce declinul demografic. Sute de comune au o populație îmbătrânită, iar unele sunt aproape pustii. În anumite cazuri, fenomenul este atât de accentuat, încât autoritățile iau in calcul sa comaseze mai multor localități.

În județe precum Teleorman, Hunedoara sau Brăila, numărul deceselor este de peste două ori mai mare decât cel al nașterilor, iar în Gorj există comune în care, pe parcursul unui an întreg, nu înregistrează nicio naștere. În căutarea unui trai mai bun, tot mai mulți tineri aleg să părăsească România. Guvernul vrea acum să le ofere facilități pentru a-i încuraja să se întoarcă în țară.

România nu are nici azi o staregie unitară pentru combaterea îmbătrânirii populaţiei

Sprijin pentru cuplurile infertile, eliminarea CASS pentru mame şi o strategie naţională pentru Familie şi Demografie gata până în septembrie anul viitor. Sunt doar câteva dintre măsurile înscrise în programului noului guvern. Deşi multe se află în programe de guvernare anterioare, România nu are nici azi o staregie unitară pentru combaterea îmbătrânirii populaţiei. La nivel național, județul e pe locul 34 din 42 în ceea ce priveşte natalitatea. Situaţia cea mai gravă e în mediul rural.

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"În 2023 nu am înregistrat nicio naştere. Într-adevăr, este ceva surprinzător, dacă nu se vor dispune unele măsuri, nu se vor acorda unele facilităţi pentru aceste familii care sunt întemeiate noi va fi o problemă deosebit de gravă privind scăderea natalităţiii", a declarat Gheorghe Dumitrelea, primarul comunei Săcelu. Fenomenul îmbătrânirii populației nu este specific doar județului Gorj, ci reprezintă o tendință la nivelul întregii țări.