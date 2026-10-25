Orașul în care un ulcior era cândva invitație la nuntă. Povești inedite la Târgul Meșterilor Populari

Dacă vi s-a făcut dor de gustul pâinii de altădată sau de obiectele făcute cu mâna, avem o veste bună. La Craiova, Târgul Meșterilor Populari își așteaptă vizitatorii! Acolo găsim ceramică de Horezu, linguri sculptate în lemn, ii, țesături și tot felul de bunătăți pregătite după rețete tradiționale. Iar unele obiecte vin cu povești pe care nu le găsești pe eticheta unui produs din magazin. De exemplu, ulciorul de nuntă era folosit odinioară pe post de invitație. Găsiți și pâine coaptă la țest, brânzeturi, afumături și dulciuri de casă. Deci, motive suficiente să plecați de la târg cu plasele pline și cu pofta de mâncare.

Meșteșugurile și preparatele tradiționale se întâlnesc weekendul acesta la cea de-a 47-a ediție a Târgului Meșterilor Populari.

"De la portul popular până la produsele tradiționale pe care cu toții ar trebui să le iubim, ne amintesc cine suntem noi, în esență, ca oameni"

"Este important și pentru copii să afle despre trecutul românilor și târgurile astea sunt foarte, foarte bune", spun oamenii.

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De la vase din ceramică și obiecte sculptate în lemn până la ii și țesături, fiecare stand spune o poveste despre răbdarea celor care duc mai departe aceste îndeletniciri.

"Avem așa: copăi, pentru frământat, găvane, castroane, avem scăunele din lemn, linguri din lemn", spune Stângaciu Dan, meșter în lemn.

"Asta este ceramica de Horezu, autentică, specifică zonei și cea mai renumită ceramică din țară […] Lucrez un ulcior cu motive tradiționale, se numește un ulcior de nuntă. Era folosit înainte ca invitație pentru nuntă", spune Mischiu Ionel, meșter.

Iar vizitatorii nu găsesc aici doar obiecte decorative. La standurile producătorilor așteaptă să fie gustate și cumpărate brânzeturi, afumături și dulciuri de casă, toate pregătite după rețete tradiționale.

Cei care vor să descopere produsele și meșteșugurile tradiționale mai pot ajunge în Piața "William Shakespeare" din Craiova până în această seară.