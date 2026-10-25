Dacă ați fost prin Brașov, știți că prin centrul vechi, uneori, trebuie să mergi în pas de furnică. Trotuare înguste, multe grupuri de turiști și mașini la câțiva pași. Numai că aici nu vorbim doar despre disconfort, ci și despre siguranța pietonilor. Ca să nu se mai întâmple încă o tragedie precum cea din august, în care un șofer epileptic a omorât doi turiști și a rănit alți trei, care mergeau liniștiți pe pietonală. De atunci, autoritățile brașovene au accelerat procesul de lărgire a trotuarelor. Unele locuri de parcare vor dispărea, iar pe anumite străzi se renunță chiar și la benzi de circulație.

În centrul Brașovului, doi pietoni abia au loc să treacă unul pe lângă altul pe trotuar. Iar când grupurile sunt mai mari, mulți sunt nevoiți să ocolească direct pe șosea. Un risc uriaș, într-o zonă vizitată zilnic de mii de oameni.

"Suntem în centrul istoric al municipiului Brașov, la doi pași de Poarta Schei, de strada Sforii și de Piața Sfatului și în acest loc, trotuarul nu are nici măcar un metru lățime. E foarte aglomerat, nu doar la sfârșit de săptămână, în perioadele de vârf" spune reporterul Observator Claudiu Loghin.

"Un grup, doar dacă merg în șir indian, n-au cum să treacă pe un trotuar așa. Să se ia puțin din stradă și să se lărgească trotuarul că doar n-o să ia din casă"

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"Lumea iese pe stradă când sunt grupuri mari de turiști. Bănuiesc că e pericol că vin mașini" spun oamenii.

Iar pericolul s-a transformat în tragedie pe 11 august. Un șofer aflat în criză epileptică a lovit cinci turiști pe un astfel de trotuar îngust. Doi oameni, un român și un german, au murit. Alți trei au fost răniți.

După accident, autoritățile au accelerat lucrările de lărgire a trotuarelor.

"Așa arată noile trotuare din centrul istoric al Brașovului. Aici, spre exemplu, dintr-un trotuar îngust, cu locuri de parcare pe margine, s-a ajuns la un spațiu de 1, 2, 3, 4, 5, mai bine de șase metri de zonă lată. Numai bună pentru grupurile numeroase" spune reporterul Observator Claudiu Loghin.

"Vom continua și pe Nicolae Bălcescu. Acolo chiar vom desființa o bandă de circulație care oricum e inutilă pentru că foarte mulți opresc și staționează" spune Sorin Toarcea (Primăria Brașov).

Între timp, șoferul de 50 de ani care a provocat tragedia a fost trimis în judecată, la începutul acestei luni, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.