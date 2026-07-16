Concediul la mare se scurtează. Românii aleg să stea doar câteva zile ca să nu cheltuiască prea mult

Nici concediile nu mai sunt ce-au fost. Dacă odinioară oricine îşi permitea măcar o săptămână la mare, acum tot mai mulți aleg să își scurteze sejurul şi cumpără doar două sau trei nopţi de cazare. Cei care vor să mai vadă marea încă o dată anul ăsta, fie se duc în străinătate, fie aşteaptă ofertele last minute din vârful de sezon.

Staţiunile de la malul mării sunt pline de turişti. Fie că preferă hotel, pensiune sau apartament, oamenii au ales atent ofertele.

Turişti: Apartament. Ne place mai mult. Am fost şi anul trecut şi tot aşa am venit. În jur de 500 de lei.

Reporter: Şi bugetul pentru toată vacanţa?

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Turişti: Vedem, vedem dacă ne mai extindem.

Turişti: Hotel. Cu mic dejun 330 lei.

Reporter: Ce buget aveţi pentru vacanţa asta?

Turişti: O pensie.

Reporter: Mai veniţi vara asta?

Turişti: Vara asta nu.

Dacă în alţi ani, sejururile erau de regulă de o săptămână, acum majoritatea turiştilor aleg doar 3-4 nopţi. Iar cei care mai vor să vadă marea încă o dată anul ăsta, fie se duc în străinătate, fie aşteaptă ofertele last minute pentru lunile de vârf de sezon.

Turişti: Am venit 3 zile. E chiar super plăcut.

Reporter: Mai veniţi vara asta la mare?

Turişti: Cu siguranţă, venim aşa pe sezon. Trei zile sau mai puţin, depinde de timpul pe care îl avem.

Sunt şi turişti care ajung pe litoral doar o zi.

Turist: Am venit o zi.

Reporter: Ce buget ai pentru ziua de azi?

Turist: Nelimitat, doamnă. Mai mult de 2.000, nu ai ce să cheltui.

Chiar dacă tarifele nu mai sunt reduse prin programul "Litoralul pentru toţi", preţurile sunt tot mai mici faţă de vârful sezonului. "Putem să găsim oferte şi last minute şi cu 300-350 de lei la 4 stele cazare, dar şi cu 500-600 cu toate mesele all inclusive", a declarat Adi Voican, vicepreşedintele ANAT.

Stațiunile în care turiștii aleg să își petreacă cele mai lungi sejururi sunt Eforie Nord și Eforie Sud, Olimp, Neptun, Jupiter şi Venus.