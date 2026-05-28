Fraţii Tate plănuiesc să se mute la Cluj. Milionarii controversaţi au declarat că vor să cumpere Hotelul Continental, clădirea emblemă a oraşului. Cei doi au revenit în ţară de curând, după ce autorităţile române au ridicat controlul judiciar şi măsurile împotriva lor. Clujenii nu sunt foarte încântaţi de perspectivă. Deşi tinerii au fost impresionaţi de maşinile lor de lux, majoritatea localnicilor spun că nu şi-ar dori o astfel de influenţă în apropierea copiilor lor şi speră ca imobilul să fie cumpărat totuşi de Primărie. Între timp, DIICOT a extins urmărirea penală faţă de Andrew Tate şi pentru discriminare şi incitare la ură prin discursurile sale.

"Ar trebui să cumpărăm cu 13 milioane de dolari acest hotel vechi din Primul Război Mondial şi ar trebui să îl numim Hotelul Tate. Chiar aici, în mijlocul Clujului", spunea Andrew Tate pe X.

Ce vor fraţii Tate să facă cu clădirea-simbol a Clujului

Fraţii Tate au pus ochii pe clădirea-simbol a Clujului. Miliardarii vor să cumpere Hotelul Continental şi au planuri măreţe pentru el.

"O să facem un penthouse deasupra şi deschidem hotelul şi primim turişti. […] De-aia suntem aici, să cumpărăm un hotel", explica Andrew Tate pentru clujust.

Şi Primăria vrea să cumpere Hotelul Continental

Clădirea nu a fost scoasă oficial la vânzare din cauza situaţiei juridice complicate a firmelor care o deţin. Acestea sunt în faliment, dar, dacă Hotelul Continental va fi totuşi scos pe piaţă, Primăria are întâietate. Şi asta pentru că vorbim despre un monument istoric pentru care au fost alocaţi deja bani din buget.

"Suntem interesaţi să cumpărăm această clădire care face parte din patrimoniul cultural al României. […] Cu siguranţă vom găsi diverse activităţi culturale, putem face multe lucruri cu acea clădire", a spus Iulia Preşa, purtător de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca.

"Este un brand al Clujului. […] Era locul de adunare a scriitorilor, ziariştilor clujeni, era locul de întâlnire al celor care au fondat revista Gândirea", explică istoricul Vladimir Bogosavlievici.

DIICOT a extins urmărirea penală faţă de Andrew Tate

Celebri pentru cu totul alte fapte, fraţii Tate au revenit în ţară după ce, luna trecută, autorităţile române au ridicat controlul judiciar şi celelalte măsuri preventive împotriva lor. Anchetele continuă însă. Sunt cercetaţi pentru trafic de persoane, constituire de grup infracţional, spălare de bani, viol şi acte sexuale cu minore. Iar DIICOT a anunţat că a extins urmărirea penală faţă de Andrew Tate pentru incitare la ură şi discriminare împotriva femeilor. La Cluj, Andrew a adus cu el şi 9 dintre maşinile sale de lux.

"A trebuit să ajung aici repede. E mai rapid decât să zbor. [...] În cazul în care se strică pe drum, am adus mai multe", spunea Andrew Tate.

Localnicii nu sunt încântaţi de ideea fraţilor Tate

Una dintre bijuteriile lui Andrew Tate, un McLaren, model foarte rar, a făcut deja furori în rândul tinerilor clujeni. Majoritatea localnicilor nu văd însă cu ochi buni o posibilă mutare a acestora în Cluj-Napoca.

"Lumea mă întreabă: Andrew, de ce ai o macetă lângă pat? Şi răspunsul meu este simplu: De ce nu aş avea? De ce să nu ai tu o macetă lângă patul tău? […] Dacă cineva bate la uşa mea în mijlocul nopţii şi trebuie să mă duc să răspund, instantaneu îmi iau maceta", spunea Andrew Tate.

"Eu nu sunt de acord, în general, cu fraţii Tate şi cu ideile pe care le promovează pe internet pentru băieţii de vârste mai mici şi nu sunt de acord că sunt în acelaşi oraş în care locuiesc şi studiez eu"

"A lor să fie? Asta este un simbol al Clujului. […] Ar trebui să fie al oraşului", spun clujenii.

Andrew Tate, în centrul atenţiei din cauza opiniilor sale controversate

De-a lungul timpului, milionarul a fost în centrul atenţiei datorită opiniilor sale controversate.

"Elitele te-au minţit. Banii cumpără fericirea 100%. Tot ce ai nevoie este un morman mare de bani", spunea Andrew Tate.

"Cred că sora mea este proprietatea soţului ei. Când o mireasă este condusă la altar să se căsătorească cu mirele, tatăl ei merge cu ea şi o dă acestuia" sunt alte declaraţii controversate făcute de Andrew Tate.

Fraţii Tate au o avere impresionantă, estimată neoficial la 100 de milioane de dolari. Ei au de gând să rămână mult timp în ţară şi se uită la proprietăţi chiar şi în Braşov.

