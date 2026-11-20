Cu un război la graniţă şi tot mai multe atacuri cu drone în apropierea litoralului, autorităţile din Constanţa vor să reabiliteze buncărele publice. Mai exact, este vorba despre patru adăposturi civile care vor fi modernizate, după ce alte 18 au trecut prin acelaşi proces de la începutul conflictului din Ucraina.

"Suntem într-unul dintre cele patru adăposturi de protecție civilă din municipiul Constanța care se află în acest moment în reabilitare. Buncărul are formă de U și este amenajat la subsolul unui bloc. Are o suprafață de 131 de metri pătrați și poate adăposti tot atâtea persoane", a transmis Cristina Niţă, reporter Observator.

În această perioadă, muncitorii lucrează la instalația sanitară, la sistemul de filtroventilație și la instalația electrică. În paralel, sunt executate lucrări de igienizare a întregului spațiu. Adăpostul este prevăzut cu pereți groși, uși metalice etanșe, grupuri sanitare, instalație de filtroventilație și ieșire de salvare.

Toate acestea sunt necesare pentru ca spațiul să poată fi folosit în cazul unei situații de urgență. În municipiul Constanța există, în total, 64 de adăposturi publice de protecție civilă, cu o capacitate de aproximativ 9.500 de persoane. De la începutul anului 2022 și până în prezent, primăria a reabilitat 18 adăposturi, iar acum alte patru sunt în lucru.

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Pentru aceste intervenții, administrația locală a atribuit un contract în valoare de aproximativ 150.000 de euro.