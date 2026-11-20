Un nou episod de vreme extremă a lovit România. A fost cod roşu de vânt în mai multe judeţe din ţară. Rafalele puternice au depăşit chiar şi 140 de kilometri pe oră la altitudini de peste 1000 metri. În judeţul Vrancea, avertizările de vreme rea au închis şcolile şi grădiniţele din tot judeţul. 16 localităţi au rămas fără curent iar copacii căzuţi pe carosabil au creat haos pe şosele.

În doar nouă ore, rafalele de cod roşu au măturat toată ţara. Avertizarea de vreme rea a intrat în vigoare puţin după miezul nopţii, iar în judeţul Vrancea vântul puternic a smuls copacii din rădăcină şi a lăsat în beznă 16 localităţi. Pe teren au fost solicitate mai multe echipaje de intervenţie.

"Primeză mai mult decât orice altceva siguranţa vâlcenilor, a tuturor cetăţenilor. Actualizarea tuturor persoanelor aflate în dificultate, care sunt vulnerabile, care au diverse dizabilităţi sau locuiesc singure. Şi care, eventual ar avea nevoie de asistenţă fie medicală, fie de evacuare", a declarat Lauriana Ailincuței, prefect Vrancea.

Ce a rămas în urma celor nouă ore de cod roșu

"Echipele Serviciului voluntar pentru situaţii de Urgenţă intervin pentru îndepărtarea arborilor pe DN 2 L. Un arbore a căzut peste linia de medie tensiune, am anunţat Electrica şi aşteptăm sosirea echipei de intervenţie", a declarat Ionuț Filimon, primar Soveja.

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Vântul extrem a suspendat până la ora 12 cursurile unităţilor de învăţământ din tot judeţul. Iar în Municipiul Focşani creşele sunt închise toată ziua.

"Din motive de siguranţă, cursurile la şcoli şi grădiniţe au fost suspendate", a mai spus Ionuț Filimon, primar Soveja.

Şi în restul ţării vremea capricioasă a făcut ravagii. În judeţul Harghita au curs apelurile la 112, după ce rafalele puternice au dărâmat mai mulţi copaci, care au blocat complet Drumul Naţional 13 B, între Praid şi Gheorgeni.

"S-a eliberat, gata merge circulaţia. Când să mergem înapoi, nu vin maşinile. Gata, iar sunt probleme, copac căzut", a declarat Borsos László, șef serviciu pompier voluntari Joseni Harghita.

La numărul unic de urgenţă a apelat şi un bărbat din Miercurea Ciuc după ce maşina i-a fost strivită de un arbore de câţiva metri.

Haos au fost şi în restul judeţelor unde salvatorii au fost non stop în alertă. Codurile roşii şi portocalii de vânt au venit la pachet cu arbori păbuşiţi pe case sau pe şosele, drumuri blocate, fire de tensiune rupte şi oameni îngroziţi. Dacă în zonele joase vântul a ajuns la 90 de kilometri pe oră, la altituni de peste 1000 de metri a avut puterea unui uragan-140 de kilometri pe oră. În Bucegi, un container-refiugiu montat de autoriţile locale a fost doborât.

Vântul a ajuns și la Constanța

Şi la mare, valurile au lovit cu putere ţărmul după instalarea unui cod galben de vreme rea. Autorităţile avertizează-pe timp de vreme extemă trebuie să luăm în calcul câteva aspecte pentru a ne pune la adăpost.

Dacă nu aveți neapărat nevoie să ieșiți din casă, este recomandat să amânați deplasările până se liniștește vântul. Evitați să treceți pe lângă copaci, stâlpi sau clădiri de pe care se pot desprinde obiecte și, mai important, nu vă adăpostiți în apropierea acestora. Iar dacă sunteți la volan, conduceți cu prudență și feriți-vă de zonele împădurite.

Pe parcursul zilei de astazi vântul va slabi în intensitate în cea mai mare a țării, iar sub cod galben vor mai rămâne doar Carpații Orientali și Munții Apuseni până aproape de miezul nopții. Atenție însă, în weekend vântul va ramâne activ la altitudini mari și va spulbera zăpada depusă pe creşte.