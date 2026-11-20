Locuitorii vor decide prin referendum dacă localităţile lor se comasează sau nu. Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care prevede comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale a fost pus în consultare publică, iar ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a precizat că decizia finală le va aparţine cetăţenilor. Statul propune un sprijin de 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reducerea la jumătate a impozitelor pe locuinţe şi terenuri, timp de cinci ani.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a lansat vineri în consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă care vizează comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale şi instituirea unor măsuri de sprijin în acest sens, a anunţat ministrul Marcel-Alexandru Stoica.

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"Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administraţia României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028. Vreau să fiu foarte clar de la început: unim primării, nu desfiinţăm localităţi. Aceasta este o reformă pentru cetăţean şi o reformă care se face împreună cu oamenii. Decizia rămâne la cetăţeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziţie 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reduce la jumătate impozitul pe locuinţe şi terenuri timp de 5 ani.

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Se vor acorda cel puţin 4 milioane de lei pentru investiţii, pentru fiecare localitate care se uneşte voluntar, prin programul START, dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, gaze, asfalt, dispensare, şcoli sau grădiniţe. Este important de reţinut şi că prioritate la finanţare vor avea toate comunele care, prin unire, ajung la minimum 2.500 de locuitori. De asemenea, noile localităţi vor avea un acces mai bun la fondurile europene şi la programele europene de dezvoltare locală", a precizat ministrul dezvoltării.

429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori

În prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de banii de la bugetul de stat. "În aceste comunităţi, trăiesc aproape 480.000 de români, care merită servicii de calitate. În plus, în condiţiile în care primăriile mici nu-şi pot acoperi cheltuielile de funcţionare, investiţiile mari nici nu pot fi luate în calcul", a subliniat Marcel-Alexandru Stoica.

Comasarea voluntară a două sau mai multe comune, oraşe sau municipii vecine din acelaşi judeţ se realizează în patru paşi: consiliile locale, cu majoritate absolută, decid demararea procesului; prin intermediul unui referendum local, cetăţenii îşi exprimă acordul cu privire la comasare; după validarea referendumului, documentaţia este transmisă către MDLPA, care elaborează, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, proiectul de lege privind reorganizarea administrativ-teritorială; proiectul este ulterior supus procedurii legislative în Parlament; numele şi sediul noii unităţi vor fi date de localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe locuitor.

Potrivit ministrului, comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale va aduce beneficii directe cetăţenilor, fără a îngreuna accesul acestora la serviciile administraţiei publice locale.

"Nimeni nu va fi nevoit să facă drumuri lungi până în altă localitate pentru a-şi rezolva problemele. Primăria va rămâne aproape de cetăţean, iar, în fiecare fostă reşedinţă, va funcţiona un punct local de lucru, cu registratură, certificate şi adeverinţe. Mai mult, niciun loc de muncă nu se va pierde ca urmare a comasării, personalul primăriilor absorbite urmând să fie preluat automat, cu acelaşi statut", a adăugat ministrul dezvoltării.

De asemenea, vor fi alocate fonduri suplimentare pentru finanţarea investiţiilor în unităţile administrativ-teritoriale care optează pentru comasare, în vederea creşterii calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor de noile administraţii locale. Impozitele pe clădiri şi terenuri vor fi reduse cu 50% pentru o perioadă de cinci ani, diferenţa urmând să fie compensată integral de stat, astfel încât bugetele primăriilor să nu fie afectate. Fondurile astfel obţinute vor putea fi direcţionate către noi investiţii pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Ce se va întâmpla cu actele celor din localităţile vizate de comasare

Actele de identitate, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare îşi vor păstra valabilitatea, urmând ca actualizarea acestora să se realizeze la expirare sau din oficiu, în mod gratuit. Aceleaşi prevederi se vor aplica documentelor cadastrale, care vor fi actualizate gratuit, fără a fi necesară refacerea documentaţiilor existente. Identitatea şi limba comunităţilor vor fi păstrate, iar drepturile lingvistice ale minorităţilor vor fi menţinute şi la nivelul noii unităţi administrativ-teritoriale, dacă, în vechea unitate, minoritatea respectivă avea o pondere de cel puţin 20%.

Comasarea voluntară va permite comunităţilor să beneficieze de resurse pentru realizarea unor investiţii concrete în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, modernizarea drumurilor, reabilitarea şcolilor şi a dispensarelor, digitalizare, cultură şi turism. Totodată, creşterea capacităţii administrative va facilita atragerea fondurilor europene şi implementarea unor proiecte de anvergură.

Referendumuri locale privind comasarea

Actul normativ va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. În termen de 45 de zile, vor fi aprobate normele financiar-contabile, iar, în termen de 90 de zile, va fi elaborat ghidul programului START. În anul 2027, va începe finanţarea prin programul START, iar primele comunităţi vor putea organiza referendumuri locale privind comasarea. Calendarul prevede ca, la alegerile locale din 2028, noile comune să îşi aleagă primarii şi consiliile locale, iar, începând cu 1 ianuarie 2029, cetăţenii să beneficieze de reducerea la jumătate a impozitelor.

Documente: Cum se va face comasarea comunelor.pdf