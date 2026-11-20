Contrabandă cu motorină descoperită în Portul Constanța. Cinci bărbați au fost reținuți, după ce polițiștii au făcut șase percheziții în Constanța, Năvodari și Cumpăna. În urma descinderilor, polițiștii au găsit alte sute de litri de combustibil, 10.000 de euro și 19.000 de lei.

Potrivit IPJ Constanţa, urmare a cercetărilor într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, delapidare şi tăinuire, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia de Poliţie Port, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au reţinut cinci bărbaţi, cercetaţi pentru comiterea faptelor.

Din șalupă în autoutilitară

"Astfel, la data de 24 octombrie, poliţiştii Secţiei de Poliţie Port au depistat, în zona cheului fluvial al Danei 98 din Portul Constanţa, un bărbat, de 47 de ani, care ar fi transbordat 12 recipiente ce conţineau aproximativ 200 de litri de motorină fiecare, precum şi 3 recipiente ce conţineau aproximativ 20 de litri de motorină fiecare, dintr-o şalupă într-o autoutilitară. În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că bărbatul în cauză ar fi fost ajutat de către alte 5 persoane, cu vârste cuprinse între 35 şi 48 de ani", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

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În urma a şase percheziţii domiciliare făcute pe 19 noiembrie de poliţişti în municipiul Constanţa, oraşul Năvodari şi comuna Cumpăna, au fost găsiţi cinci dintre suspecţi, un al şaselea fiind plecat în străinătate.

"De asemenea, la locaţiile percheziţionate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 360 de litri de motorină, sumele de 10.000 de euro şi 19.000 de lei şi 5 telefoane mobile", se mai spune în comunicat.

Cei cinci suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi instanţei de judecată în vederea luării unor măsuri preventive. Anchetatorii continuă cercetările în acest caz, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.