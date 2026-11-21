Personajele din jocurile video au coborât de pe ecrane, direct printre fanii români. Două dintre cele mai cunoscute vedete ale gamingului mondial au venit la București, unde admiratorii au plătit sute de lei pentru o fotografie sau un autograf. La Bucharest Gaming Week, pasiunea pentru jocuri a adus laolaltă mii de oameni, costume spectaculoase și tehnologii de ultimă generație.

Christopher Judge, actorul american care dă vocea lui Kratos în seria God of War, a venit pentru prima dată în România. Personajul său, un zeu al războiului din mitologia greacă, a devenit un adevărat fenomen.

"Scriitori, directori și actori au început să înțeleagă că poți să ai niște personaje grozave și scenarii interesante în jocuri", spune Christopher Judge.

Şi Michael din GTA V s-a întâlnit cu fanii români

Un alt personaj legendar coborât din lumea virtuală direct printre fanii români este Ned Luke. Actorul i-a dat vocea, chipul și mișcările lui Michael, unul dintre protagoniștii GTA V.

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"GTA VI va fi un hit masiv. La cum s-a ajuns în acest moment la nivel de grafică și avansul tehnologic. Devine totul mai cinematic și imersiv. Mergi la cinema pentru o oră jumătate - două ore și ai plecat. Dar un joc video, ești prins în el. Te joci ani de zile", spune Ned Luke, "Michael" din GTA V.

Pentru câteva secunde petrecute alături de idolii lor, fanii sunt dispuși să scoată din buzunar 200 de lei pentru o fotografie și încă 150 de lei pentru un autograf.

"Asta am confecționat-o în două, trei zile, doar pentru Christopher Judge, să o semneze el."

Fani: "A fost copilăria mea jocul ăsta, cel puțin, dar și GTA IV."

Reporter: "Ce înseamnă gamingul pentru voi?"

Fani: "O stare de pace, o stare de liniște."

Alţi fani intră în pielea personajului

Pentru alții, pasiunea merge și mai departe. Nu se mulțumesc doar să joace personajele preferate, ci vor să intre în pielea lor.

Reporter: "De unde ai costumația?"

Fani: "Mi-am făcut-o! De la zero, cu materiale, cu tot! Cât ți-a luat? 3 luni! Undeva la două luni, costumul și sabia undeva la 2-3 luni, făcută toată de mine."

Și pasionații de LEGO au colțul lor

Și pasionații de LEGO au colțul lor, unul absolut spectaculos.

"Aici avem partea din New York unde avem un atac al lui Galactus. Toate personajele negative și pozitive din Universul Marvel le găsiți aici la noi. Clădiri luminate, metrou în mișcare cu scene de acțiune."

De la festivalul gamerilor nu putea lipsi zona de teste pentru cel mai așteptat joc din ultimul deceniu.

Iar succesul este deja unul istoric. GTA VI a adus încasări de aproape 3,8 miliarde de dolari în prima zi de la lansare, devenind cea mai mare lansare din istoria divertismentului.