Copiii nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București. Un proiect al Primăriei Capitalei spune că vehiculele pe două roţi vor putea fi folosite exclusiv doar de cei care au împlinit vârsta de 18 ani.

Proiectul va fi votat miercuri. Dacă intră în vigoare, acesta va putea să intre în vigoare la 60 de zile după vot. Dacă proiectul trece, vor fi și reguli noi pentru aplicațiile de pe care se pot închiria aceste trotinete electrice. Acestea vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor la fiecare cursă prin scanarea buletinului.

Iar dacă aplicația constată că utilizatorul nu are vârsta de 18 ani, trotineta nu va porni. În schimb, se schimbă regulile și de circulație. Cei care merg cu astfel de vehicule nu vor avea voie să folosească telefonul sau să poarte căști în timp ce circulă pe drumurile publice.

De asemenea, nu vor putea merge nici pe trotuar. Iar acolo unde există pistă pentru biciclete, vor putea circula doar pe drumurile unde limita de viteză este de cel mult 50 de km pe oră. În ultimele șase luni, peste 240 de copii au ajuns la spital după accidente cu trotinetele electrice.

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8% dintre ei aveau sub 10 ani.