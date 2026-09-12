Dronă prăbuşită într-un lan de porumb, în judeţul Suceava. RO-Alert emis în judeţul Botoşani

Locuitorii din Botoşani au primit, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Ulterior, drona a fost identificată în judeţul Suceava, unde s-a prăbuşit într-un lan de porumb în zona localităţii Botoşeniţa Mare. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni.

"Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operaţii Aeriene ale Ucrainei şi Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naţionale că o dronă a traversat spaţiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei", a anunţat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Botoşani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.

În acelaşi interval, prin Serviciul Unic de Urgenţă 112 a fost semnalată prezenţa unei drone deasupra localităţii Ştiubieni, judeţul Botoşani.

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"În urma recunoaşterilor efectuate de forţe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbuşit, în zona localităţii Botoşeniţa Mare, judeţul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni şi s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m şi adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime. O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la faţa locului pentru evaluarea situaţiei", a transmis MApN.

RO-Alert emis în Botoşani

Populaţia este sfătuită să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească.

''Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone): Păstraţi-vă calmul; Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori'', este mesajul RO-ALERT transmis de IGSU.