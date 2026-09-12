CIA desecretizează avertismentele transmise înainte de atentatele din 11 septembrie. Ce știau Clinton și Bush

CIA a desecretizat peste 100 de pagini de documente care arată că administrațiile Bill Clinton și George W. Bush au primit, în anii dinaintea atentatelor de la 11 septembrie, mai multe avertismente privind planurile al-Qaeda și ale lui Osama bin Laden de a lovi Statele Unite, potrivit CNN.

Avertismentul devenit între timp celebru, adresat președintelui de atunci Bill Clinton, apărea spre finalul unui briefing prezidențial de informații transmis la 10 septembrie 1998: un grup asociat liderului al-Qaeda, Osama bin Laden, "ar putea pilota un avion încărcat cu explozibili într-un oraș din SUA". În cele din urmă, nu au existat explozibili. Au fost doar patru avioane: două au fost direcționate spre turnurile World Trade Center din New York, unul spre Pentagon, în Washington, DC, iar al patrulea, care ar fi avut ca țintă Capitoliul SUA, s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat, în mod eroic, să-i oprească pe teroriști.

CIA a publicat peste 100 de pagini de documente desecretizate

CIA a desecretizat și publicat vineri peste 100 de pagini de briefinguri zilnice prezidențiale furnizate președinților Bill Clinton și George W. Bush, documente care vizau amenințările reprezentate de al-Qaeda și Osama bin Laden în perioada premergătoare atacurilor de la 11 septembrie. Pentru prima dată, publicul american poate vedea o imagine tulburătoare a informațiilor pe care cei doi președinți le-au primit, dar asupra cărora nu au acționat.

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Documentele arată o succesiune constantă de avertismente, de-a lungul mai multor ani, potrivit cărora bin Laden lua în calcul un atac în Statele Unite sau asupra unor obiective americane din străinătate. În pagini apar fragmente de informații care sugerau că acesta ar fi vrut să atace un centru comercial din Washington, să obțină materiale necesare construirii unei bombe nucleare, să lanseze atacuri cu arme chimice sau să răpească un cetățean american, al cărui nume a fost cenzurat. Documentele nu schimbă în mod fundamental ceea ce istoricii serviciilor de informații știau deja despre informațiile deținute de guvernul american înaintea atacurilor sau despre modul în care autoritățile au eșuat să le anticipeze.

Serviciile de informații nu au reușit să transmită amploarea pericolului

Un raport din 2004 al Comisiei Naționale pentru Atacurile Teroriste asupra Statelor Unite a concluzionat că, deși comunitatea de informații avertizase două administrații succesive de la Casa Albă în legătură cu amenințarea reprezentată de al-Qaeda, aceasta nu a reușit să anticipeze sau să comunice în mod adecvat amploarea și urgența pericolului. În plus, sistemul fragmentat al serviciilor de informații a împiedicat analiștii din diferite agenții să pună cap la cap informațiile într-un mod relevant.

A fost, de asemenea, o perioadă de profundă incertitudine pentru CIA, spun cercetătorii specializați în acea epocă. Principalul adversar care justificase existența agenției, Uniunea Sovietică, dispăruse, iar direcția în care CIA trebuia să se reorienteze și prioritățile sale nu erau încă foarte clare. În timpul administrației Clinton, la Washington circula chiar și o glumă potrivit căreia un avion de mici dimensiuni care se prăbușise pe peluza Casei Albe ar fi fost directorul CIA care încerca să intre în contact cu președintele.

Biroul CIA care îl monitoriza pe bin Laden avea puțini angajați

Structura din cadrul CIA responsabilă cu monitorizarea lui bin Laden, un mic birou cunoscut sub numele de Alec Station, avea puțini angajați.

"Chiar dacă o parte a agenției trage un semnal de alarmă în legătură cu o amenințare, vorbim totuși despre o organizație foarte mare", a explicat Jeffrey Rogg, istoric al comunității de informații la Universitatea Texas din Austin. Cu toate acestea, documentele reprezintă o desecretizare importantă din punct de vedere istoric și deosebit de interesantă, având în vedere că CIA protejează cu strictețe briefingurile zilnice prezidențiale, considerate unele dintre cele mai sensibile materiale clasificate.

"Bin Laden este hotărât să lovească în SUA"

Un ultim avertisment al CIA, datat 6 august 2001, purta titlul: "Bin Laden este hotărât să lovească în SUA".

Documentul menționa că membri al-Qaeda locuiseră sau călătoriseră în Statele Unite "de ani de zile" și că gruparea "pare să mențină o structură de sprijin care ar putea facilita atacuri". Informațiile FBI din acea perioadă indicau, de asemenea, "tipare de activitate suspectă în această țară, compatibile cu pregătirea unor deturnări de avioane sau a altor tipuri de atacuri, inclusiv supravegherea recentă a unor clădiri federale din New York".

La acel moment, în Statele Unite erau în desfășurare 70 de investigații complete de teren "legate de Bin Laden", se arată în raport. Totuși, documentul recunoștea că "nu am reușit să confirmăm unele dintre informațiile mai senzaționale privind amenințările", inclusiv relatări din 1998 potrivit cărora "Bin Laden ar fi vrut să deturneze un avion american".