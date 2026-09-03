Video Copil de 7 ani, lovit de maşină în Vrancea, în timp ce se plimba cu bicicleta
Un copil de şapte ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost spulberat de un autoturism, pe un drum judeţean. Accidentul înfiorător a avut loc într-un sat din judeţul Vrancea.
Cel mic ieşise la plimbare cu bicicleta şi, la un moment dat, a intrat în coliziune cu o maşină. În urma impactului puternic, a suferit răni grave, inclusiv în zona capului, şi a fost transportat de urgenţă la spital.
Conducătorul autovehicului, în vârstă de 27 de ani, a fost testat pentru consumul de alcool.
Rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi fac cercetări pentru a înţelege cum s-a petrecut totul.
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