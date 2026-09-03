Un copil de şapte ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost spulberat de un autoturism, pe un drum judeţean. Accidentul înfiorător a avut loc într-un sat din judeţul Vrancea.

Cel mic ieşise la plimbare cu bicicleta şi, la un moment dat, a intrat în coliziune cu o maşină. În urma impactului puternic, a suferit răni grave, inclusiv în zona capului, şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Conducătorul autovehicului, în vârstă de 27 de ani, a fost testat pentru consumul de alcool.

Rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi fac cercetări pentru a înţelege cum s-a petrecut totul.