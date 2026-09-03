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Video Copil de 7 ani, lovit de maşină în Vrancea, în timp ce se plimba cu bicicleta

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.09.2026, 07:46 | Modificat la 03.09.2026, 08:04

Un copil de şapte ani a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost spulberat de un autoturism, pe un drum judeţean. Accidentul înfiorător a avut loc într-un sat din judeţul Vrancea.

Cel mic ieşise la plimbare cu bicicleta şi, la un moment dat, a intrat în coliziune cu o maşină. În urma impactului puternic, a suferit răni grave, inclusiv în zona capului, şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Conducătorul autovehicului, în vârstă de 27 de ani, a fost testat pentru consumul de alcool.

Rezultatul a ieşit negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi fac cercetări pentru a înţelege cum s-a petrecut totul.

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Anda Anghelache
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