Ar putea părea desprins dintr-un film de acțiune, dar este chiar realitatea. Un bărbat din Argeș, care se afla în arest la domiciliu, a plecat de acasă, a furat o mașină și a făcut accident. oprindu-se cu ea direct într-un magazin. Ca și cum nu erau suficiciente infracțiunile, șoferul nu avea permis și avea și o alcoolemie aproape de comă.

Bărbatul de 50 de ani era un cunoscut al oamenilor legii și avea mai multe dosare pentru furturi de mașini. Astfel, că vineri dimineața, plictisit să stea în casă și după ce a prins curaj de la băutură, omul a decis să evadeze din arestul de domiciuliu, din comuna argeșeană Bârla.

Regele infracțiunilor

Nu a plecat pe jos, ci și-a încercat din nou norocul și a mai furat o mașină. Nu a ajuns prea departe, pentru că s-a oprit cu autoturismul direct în geamul unui magazin.

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Era 7 dimineața când proprietara magazinului a auzit bubuitura și a văzut mașina în interior. Șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale așa că a fost prelutat de acolo chiar de către medicii anunțați de femeie. Acum el are adăugate mai multe infracțiuni la cele de furt.