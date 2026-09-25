Donald Trump şi soţia sa Melania au fost gazdele unui dineu grandios, dat la Casa Albă în cinstea cuplului prezidenţial chinez. La masă cu liderii celor două naţiuni au stat cei mai importanţi oameni de afaceri ai planetei. Înainte de cină, cei doi şefi de stat au pus lumea la cale în Biroul Oval.

Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său la intrarea în Casa Albă cu acelaşi fast etalat la aeroport. N-au lipsit fanfara şi covorul roşu. Melania Trump a ales o combinaţie alb-negru: o cămaşă semnată de Saint Laurent, cu o fundă uriaşă pe piept şi o pereche de pantaloni skinny Dolce Gabbana. În schimb, Peng Liyuan a purtat o rochie lungă cu guler înalt, în roşul tradiţional Chinei. Blitz-urile au urmărit-o peste tot şi pe Ivanka Trump.

La masă cu cele două cupluri prezidenţiale au stat Elon Musk, Jensen Huang - CEO-ul Nvidia, Tim Cook - președintele executiv al Apple şi Lisa Su, şefa producătorului de procesoare AMD.

Invitaţii au savurat un meniu în care ingredientele americane s-au îmbinat cu influenţe din bucătăria chineză: supă-cremă fină de dovleac galben, alături de pancetta crocantă, iar bibanul în crustă de susan a fost însoţit de legume chinezeşti. Desertul a fost o cremă fină de vanilie şi înghețată cu miere recoltată la Casa Albă. Iar cina a avut drept aperitiv un discurs.

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"Atât președintele Xi, cât și cu mine înțelegem că reprezentăm sisteme diferite, dar legăturile dintre popoarele noastre persistă și nu ne-am înțeles niciodată mai bine", a spus Donald Trump.

"China și Statele Unite trebuie să acționeze ca țări majore responsabile pentru a satisface așteptările popoarelor noastre, a ține pasul cu tendințele vremurilor noastre și a explora o nouă abordare pentru ca țările majore să se înțeleagă una cu cealaltă", a spus la rândul său Xi Jinping, preşedintele Chinei.

Liderul de la Casa Albă a fost darnic cu oaspetele său.

"Vulturul pleșuv este un simbol național al Statelor Unite și o întruchipare a spiritului liber și înălțător al Americii. Sperăm că va găsi un loc frumos, un loc minunat în Beijing. Onorata Voastră Instanță", a spus Trump.

Pe stomacul gol, în Biroul Oval, cei doi lideri au discutat acorduri comerciale, dar şi despre dezvoltarea tehnologiei şi a inteligenţei artificiale.

" De la prima mea alegere în 2016, eu și președintele Xi am legat o prietenie - o prietenie cu adevărat mare, de fapt - construită pe respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre", a mai spus Trump.

"China și Statele Unite, ca două țări importante, au de câștigat din cooperare și ambele vor pierde dintr-o confruntare. Ar trebui să fie o cursă de recuperare a decalajului reciproc, nu o luptă în care câştigi sau pierzi", l-a completat Xi Jinping.

În acorduri de fanfară, cei doi şefi de stat au urmărit apoi o scurtă reprezentaţie a avioanelor de vânătoare. După care Trump l-a plimbat pe liderul de la Beijing cu elicopterul.

"Îi place granitul. Este expert în piatră, printre altele. Iubeşte marmura", a declarat Trump.

Melania Trump şi Peng Liyuan au vizitat Muzeul Naţional de Artă Asiatică din Washington.