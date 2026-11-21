Un oraș de la malul mării atrage sute de mii de turiști în fiecare vară, dar pierde constant din oamenii care îl numesc acasă. Populația îmbătrânește, familiile tinere sunt tot mai puține, iar prețurile locuințelor au ajuns atât de mari încât tot mai puțini își permit să se stabilească acolo.

Potrivit estimărilor, în următoarele decenii, orașul ar putea pierde aproape o treime din populație.

Este vorba despre Sopot, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul polonez. Deși vara este plin de turiști, orașul se confruntă de ani buni cu o scădere constantă a numărului de locuitori.

Potrivit unui raport publicat în aprilie, Sopot avea 30.025 de locuitori în 2025, față de 30.532 cu un an înainte. Așadar, în doar 12 luni, orașul a pierdut peste 500 de oameni, scrie Onet.

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Scăderea este și mai vizibilă dacă ne uităm la cifrele din trecut. În 1977, Sopot avea peste 54.500 de locuitori. În 2010, populația ajunsese la aproape 39.000, iar în 2019 mai erau aproximativ 35.700 de oameni.

În același timp, stațiunea continuă să atragă turiști. Potrivit datelor administrației locale, citate de "Gazeta Wyborcza", aproape 714.000 de persoane au vizitat celebrul ponton din Sopot în cele trei luni de vară. Însă, odată cu plecarea turiștilor, orașul se liniștește, iar numărul celor care locuiesc aici permanent este tot mai mic.

"Nu îmi permit să locuiesc aici"

Schimbările se văd și în cartierele orașului. În Kamienny Potok, o zonă cunoscută până acum pentru atmosfera liniștită și familiile care locuiau acolo, sunt tot mai puțini oameni tineri.

O proprietară de apartament din cartier, care locuiește acum în Reda și își închiriază locuința din Sopot, spune că viața în stațiune a devenit prea scumpă.

Prețurile din magazine și restaurante sunt, în opinia sa, adaptate mai degrabă buzunarelor turiștilor cu bani decât celor care locuiesc acolo tot anul. "Să dai 60 de zloți pe o porție de șnițel? Cine a mai pomenit așa ceva?", a povestit femeia pentru "Gazeta Wyborcza".

O altă fostă localnică, Marta, a vândut apartamentul moștenit de la bunica sa înainte de pandemie. Spune că, la vremea respectivă, orașul era greu de suportat din cauza petrecerilor și a turiștilor gălăgioși. Vecinii i-au povestit între timp că lucrurile s-au mai liniștit, însă ea nu ia în calcul să se întoarcă.

"Nu îmi permit să locuiesc aici", a explicat femeia.

Locuințele au devenit prea scumpe

Una dintre cele mai mari probleme este prețul apartamentelor. În prezent, prețurile cerute de proprietari ajung la 22.000-29.000 de zloți pentru un metru pătrat, față de aproximativ 10.000-12.000 de zloți în urmă cu câțiva ani. Chiar și o garsonieră de 30 de metri pătrați, care are nevoie de renovare, poate costa peste 400.000 de zloți. Pentru un apartament mai mare, potrivit unei familii, prețul pornește de la aproximativ 800.000 de zloți.

Profesoara Iwona Sagan, de la Universitatea din Gdańsk, atrage atenția că Sopot are una dintre cele mai îmbătrânite populații din Polonia. Sunt tot mai mulți oameni în vârstă și prea puțini tineri care să se stabilească în oraș și să întemeieze familii.

O altă problemă este că multe locuințe sunt cumpărate ca investiții, nu pentru a fi folosite de proprietari ca locuințe permanente. La toate acestea se adaugă costul ridicat al vieții și aglomerația din sezonul turistic, factori care îi fac pe tineri să aleagă alte orașe.

Autoritățile caută soluții

Primărița orașului, Magdalena Czarzyńska-Jachim, recunoaște că prețurile locuințelor sunt o piedică importantă pentru cei care ar vrea să se mute în Sopot. "Am devenit victimele propriului succes. Pentru că vrem să protejăm arhitectura și clădirile orașului, nu permitem construirea unor blocuri-turn", a explicat aceasta.

În plus, Sopot are puțin spațiu disponibil pentru extindere și nu dispune de terenuri în afara orașului pe care să poată fi construite cartiere rezidențiale mari.

Primărița spune însă că scăderea populației nu este provocată în primul rând de plecarea locuitorilor. Numărul celor care se mută în oraș este apropiat de cel al persoanelor care pleacă. Problema principală este îmbătrânirea populației: în Sopot, la fiecare 100 de copii născuți se înregistrează 439 de decese, potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Polonia.

Autoritățile spun că vor continua să construiască locuințe sociale și să dezvolte programe prin care să atragă tineri și familii. În același timp, speră ca regulile pentru închirierea în regim turistic să fie schimbate, astfel încât mai multe apartamente să poată fi disponibile pentru cei care vor să locuiască permanent în oraș.

Prognozele demografice arată cât de mare este provocarea. Sopot ar urma să aibă aproximativ 29.600 de locuitori în 2030, puțin peste 26.200 în 2040 și numai 21.397 în 2060. Dacă estimările se confirmă, orașul va pierde peste 30% din populația pe care o are în prezent.