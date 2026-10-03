Supranumită "Capitala Olteniei", Craiova devine şi centrul gastronomiei autentice olteneşti. Brânza de Horezu, cârnaţii din topor şi nelipsitul praz sunt doar câteva dintre delicatesele care vor putea fi degustate de vizitatori. Reţetele sunt vechi, însă pofta este cât se poate de actuală.

Suntem în locul în care, dacă ești gurmand, este foarte greu să pleci acasă cu mâna goală. Suntem în locul unde găsim produse tradiționale, produse tradiționale cu specific oltenesc și nu doar, de la brânza de horezu cu gust intens și textură bine închegată, până la cârnați condimentați și cu aromă puternică, la sarmale, la pâinea făcută cum se făcea odinioară, la mămăligă.

Ce mai pot degusta vizitatorii

Găsim și carnea la garniță, fragedă și rumenită în propria grăsime. Pe lângă preparatele din carne și brânzeturi, vizitatorii pot găsi și dulcețiuri, produse locale și vinuri din Oltenia și, poate cel mai important, aproape tot ce vedeți aici poate fi degustat.

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Este locul în care poți afli direct de la producător cum a fost făcut, de unde provin ingredientele și care este povestea produsului. Dar festivalul nu se oprește doar la mâncare, este o invitație și la călătorie. Sunt promovate destinații din România, Bulgaria și Republica Moldova, astfel încât, după ce descoperi gusturile unui loc, să poți descoperi și locul din care acestea provin.