Înainte să devină unul dintre cei mai renumiţi sculptori ai secolului XX, Constantin Brâncuşi şi-a descoperit pasiunea la Craiova. Expoziţia "Pe urmele lui Brâncuşi" organizată la Muzeul Olteniei a devenit locul în care vizitatorii văd cum a arătat începutul drumului său şi în ce mediu a învăţat ca să transforme lemnul şi piatra în opere de artă. Printre exponate se află obiecte realizate de Brâncuşi şi colegii săi în perioada studiilor de la Craiova, dar şi uneltele cu care elevii învăţau să transforme materialele în primele lor lucrări. Totodată, evenimentul a fost şi unul festiv, dat fiind faptul că s-au împlinit 150 de ani de la naşterea marelui sculptor.

Cu mult înainte să devină unul dintre cei mai importanţi sculptori, Constantin Brâncuşi a fost elev la Craiova. Aici a făcut primii paşi către sculptură şi a învăţat să lucreze cu lemnul şi piatra. Atmosfera în care s-a format este acum reconstituită într-o expoziţie deschisă la Muzeul Olteniei.

"A absolvit 5 ani în 4 ani, 5 ani şcolari în 4 ani calendaristici şi astfel a devenit absolvent al şcolii de meserii din Craiova, de aceea putem să spunem că şcoala, educaţia o putem asocia cu sculptura pe care a modelat-o şi format-o chiar la nivel internaţional sculptorul Constantin Brâncuşi.", spune o doamnă.

Sculptura nu însemna doar inspirație. Însemna răbdare, precizie și multă muncă. Lemnul și piatra trebuiau înțelese și prelucrate cu uneltele pe care elevii le aveau la dispoziție.

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"Pentru că expoziţia noastră doreşte să expună începuturile lui Constantin Brâncuşi, am reliefat macheta casei tot la liceul muzeistic. Am expus şi alte unele care se găseau în aproape toate gospodăriile din acea perioadă.", explică Lucian Popescu Vava, muzeograf.

Iar unele dintre obiectele păstrate astăzi îi aduc pe vizitatori mai aproape de perioada în care Brâncuși era încă elev.

"Şi totodată sunt procese verbale ale unor lucrări de-ale lui pentru care a fost premiat la mai multe opţiuni.", precizează Cristian Aniţa, director al Arhivelor Naţionale din România.

"Sincer mi s-au părut interesante şi operele care sunt sculptate de mâna lui şi este o diplomă undeva, acolo, primită de districtul Dolj la 1873 la expoziţia mondială de la Viena.", spune un bărbat.

"Sunt ceva ce înt-adevăr poate nu vedem în fiecare zi.", adaugă un alt bărbat.

Expoziţia "Pe urmele lui Brâncuşi" poate fi vizitată la Muzeul Olteniei şi este organizată în anul în care sunt marcaţi 150 de ani de la naşterea marelui sculptor.