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Oraşul unde a apărut strada Zelenski. Eroarea care a stârnit reacţii ironice într-un stat vecin cu Rusia

Oraşul unde a apărut strada Zelenski. Eroarea care a stârnit reacţii ironice într-un stat vecin cu Rusia Strada Zelenski a apărut peste noapte într-un oraș din Kazahstan - Kyiv Post via social media
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.10.2026, 16:05 | Modificat la 03.10.2026, 16:05

Locuitorii unui oraș din Kazahstan au descoperit peste noapte că adresa lor s-a schimbat, cel puțin pe noile plăcuțe stradale. Strada Zelinski, denumită după un cunoscut chimist sovietic, a devenit dintr-o eroare "strada Zelenski", iar asemănarea cu numele președintelui ucrainean a stârnit rapid reacții și ironii pe rețelele de socializare.

Strada Zelenski a apărut brusc în orașul Karaganda din Kazahstan. Locuitorii care trăiau pe strada care purta numele renumitului academician și chimist sovietic Nikolai Zelinski s-au trezit peste noapte cu noi plăcuțe stradale. Potrivit Kyiv Post, pe acestea scria "Strada Zelenski". Este o coincidență lingvistică stranie cu numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Autoritățile locale au reacționat rapid. Administrația a explicat că nu este vorba despre o redenumire oficială sau vreo conspirație geopolitică. În schimb, a fost o greșeală de ortografie făcută de compania responsabilă cu fabricarea și instalarea noilor indicatoare.

Fotografiile cu plăcuțele Zelenski s-au răspândit pe rețelele de socializare. Unii au vorbit despre o conspirație, alții au ironizat eroarea. De asemenea, au fost comentatori care au evidențiat faptul că o singură literă poate modifica relațiile internaționale ale Kazahstanului.

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Pentru a evita orice interpretare, plăcuțele au fost demontate rapid. Acestea vor fi refăcute pe cheltuiala firmei.

Denisa Gheorghe
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