A jefuit o locuință din Sectorul 6, apoi a încercat să scape de polițiști cu fuga și cuțitul. Un bărbat i-a amenințat pe agenții care îl urmăreau, iar aceștia au scos armele și i-au cerut să lase cuţitul. În cele din urmă, suspectul a fost imobilizat, fără ca nimeni să fie rănit.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, joi, în jurul orei 10:00, poliţiştii Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o persoană cu privire la faptul că un bărbat ar fi escaladat gardul care împrejmuieşte un imobil din Sectorul 6, în timp ce persoana vătămată se afla în locuinţă.

"La data de 1 octombrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au depistat un bărbat bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat, care, în momentul interceptării, i-a amenințat pe polițiști cu un cuțit. În urma intervenției operative, acesta a fost imobilizat și condus la sediul subunității.", a transmis Poliţia Capitalei.

Poliţiştii s-au deplasat faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului şi ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinţei.

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În continuare, agenţii au observat un bărbat suspect, iar în momentul în care s-au apropiat de el acesta a scos un cuţit, cu care i-a ameninţat.

Ulterior, bărbatul a luat-o la fugă, iar în timpul urmăririi a continuat să-i ameninţe pe agenţi. Poliţiştii au scos armamentul din dotare, somându-l pe bărbat să abandoneze cuţitul şi în final au reuşit să-l imobilizeze, într-un moment de atenţie al acestuia.

Agresorul a fost reţinut şi este cercetat pentru ultraj, sub forma ameninţării.