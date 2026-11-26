Caz ca-n filmele cu gangsteri şi o anchetă care i-a uimit până şi pe investigatori. Doi fraţi, oameni de afaceri supranumiţi "fraţii Tate de Baia Mare", şi iubita unuia dintre ei, l-au sechestrat şi l-au drogat cu forţa pe primarul din oraş, într-un apartament din Capitală. Şi au filmat scenele dure, cu scopul de a-l şantaja. Motivul, spun procurorii, este că edilul refuzase să semneze nişte autorizaţii de construcţii. Toţi trei au fost arestaţi.

Cea care l-a atras pe primarul Ioan Doru Dăncuş într-un apartament din Bucureşti este Anca Alexandra Vigh, fostă angajată a primăriei din Baia Mare. La scurt timp, în locuinţă au intrat fraţii Kiş împreună cu alţi bărbaţi. Cu toţii purtau cagule.

"Au strigat "Poliția!", m-au pus la pământ, m-au încătușat, mi-au pus un căluș în gură. A început să-mi spună cât rău i-am făcut prin faptul că nu am autorizat acele lucrări de construire și nu am răspuns nici tentativei de mituire. (...) M-au întrebat dacă mă droghez, le-am spus că nu mă droghez, nu m-am drogat niciodată. Au spus că e momentul să o fac", a declarat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Totul sub ameninţarea unui cuţit şi a unui aparat cu electroşocuri.

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Ca umilinţa să fie completă, răpitorii i-ar fi rupt hainele edilului şi ar fi încercat să-l agreseze sexual.

"Ei au filmat toată acțiunea exact în scopul acela de a mă compromite, or, în ceea ce mă privește, nu accept astfel de lucruri. (...) Am ajuns și în instanțe cu anumite autorizații, anumite construcții. Deja primele instanțe s-au pronunțat pe două procese și ne-au dat dreptate", a mai spus primarul municipiului Baia Mare.

Cum ar fi încercat "frații Tate de Baia Mare" să-l compromită pe primar

Răzvan și Raul Kiş s-au crezut de la bun început într-un film cu gangsteri. Înainte să-l sechestreze, l-au filat pas cu pas pe primarul din Baia Mare. L-au fotografiat la Paris, în Capitală, dar și în alte deplasări. Și nu doar pe el. Doru Dăncuş spune că primea constant mesaje cu ce fac copiii şi părinţii lui.

Cei doi fraţi aveau o listă întreagă de cerinţe. Primarul trebuia să convingă un jurnalist local să şteargă articolele care îi incriminau, să-l coopteze în PSD pe unul dintre ei, dar şi să le legalizeze construcțiile ridicate fără autorizație.

Până și anchetatorii cu experiență au fost uluiţi de modul de operare al indivizilor, inspirat parcă din filmele cu mafioţi. După percheziţii, suspecţii au ajuns protagoniştii unui dosar DIICOT care i-a băgat după gratii.

"Au fost găsite sistemele de înregistrare şi audio-video cu care aceşti indivizi au încercat să-l compromită pe primar căluşul pe care i l-a pus în gură părţii vătamate", a afirmat Cristian Gheorghe, directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliția Română.

Cine este fosta angajată a primăriei implicată în dosar

În arest a ajuns și tânăra complice a celor supranumiți de presa locală "frații Tate de Baia Mare". Cocaina pe care edilul ar fi fost obligat să o prizeze ar fi fost adusă chiar de Anca Alexandra Vigh, spun anchetatorii. Și ea avea o poliță neplătită. Angajată a primăriei pe vremea când Doru Dăncuș era viceprimar, aceasta l-ar fi rugat să o ajute să obțină un post în noul său mandat. Edilul ar fi refuzat însă aranjamentul.

În afara legii este şi imperiul construit de fraţii Kiş. Şi-au ridicat o sală de evenimente în extravilanul oraşului Baia Mare, unde construcţiile sunt ilegale. Deşi autorităţile au pus sigiliu pe locaţie, indivizii au continuat să ridice alte spaţii comerciale, hale industriale şi blocuri în tot oraşul. Toate fără permisiunea primăriei.