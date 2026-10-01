Criminalul Valentinei a acceptat extrădarea din Elveția în România prin procedură simplificată. Ce urmează

Criminalul Valentinei, tânăra al cărei trup a fost găsit într-un geamantan aruncat în râul Olt, a acceptat să fie extrădat în România prin procedură simplificată. Oficiul Federal de Justiție din Elveția a confirmat că acesta a fost arestat în cantonul St. Gallen, în baza mandatului emis de autoritățile române.

"Oficiul Federal de Justiție (OFJ) poate confirma că, la 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în Cantonul St. Gallen în numele nostru și în baza unui mandat emis de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Această persoană este suspectată de uciderea unei femei în România. În urma interogatoriului inițial, suspectul a consimţit la extrădarea în România prin proceduri simplificate. Din motive de confidențialitate și pentru a asigura procesul de extrădare în siguranță, nu vor fi divulgate informații suplimentare. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile române", a transmis Oficiul Federal din Elveția pentru Antena 3 CNN.

Acceptarea procedurii simplificate înseamnă că iubitul Valentinei a fost de acord să fie predat autorităților române și nu se opune extrădării. Astfel, nu mai este necesară parcurgerea tuturor etapelor procedurii obișnuite de extrădare, ceea ce permite ca predarea să se desfășoare mai rapid.

În cazul unei extrădări obișnuite, autoritățile elvețiene trebuie să analizeze cererea oficială transmisă de România, iar persoana căutată are posibilitatea să se opună predării și să conteste decizia. Prin procedura simplificată, consimțământul dat în urma audierii permite autorităților să treacă mai repede la etapa predării.

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Cazul Valentinei a șocat întreaga țară după ce trupul tinerei a fost găsit într-un geamantan aruncat în râul Olt. Anchetatorii au stabilit că femeia ar fi fost ucisă, iar principalul suspect în acest caz este iubitul ei.

După crimă, acesta ar fi plecat din România, fiind ulterior localizat în Elveția. Pe numele lui a fost emis un mandat în România, iar alerta a fost introdusă în Sistemul de Informații Schengen.

Pe 28 septembrie, iubitul Valentinei s-a predat autorităților elvețiene și a fost arestat în cantonul St. Gallen.