La mai bine de șapte ani de la tragedia în care un copil de numai trei ani a murit înecat în fosa septică a unei școli din județul Iași, judecătorii au pronunțat prima sentință. Cinci persoane au fost condamnate pentru ucidere din culpă. Este vorba despre fosta directoare a unităţii de învăţământ, învăţătoarea, viceprimarul de la aceea vreme și doi inspectori sanitari. Toţi sunt consideraţi responsabili pentru moartea băiatului.

Tragedia s-a petrecut în urmă cu șapte ani, în satul Buda, din județul Iași. Daniel avea doar 3 ani şi nu era înscris la şcoala la care a avut loc tragedia. Avea însă 4 fraţi mai mari care învăţau acolo, aşa că venea des cu aceştia la activităţi. În ziua respectivă, învăţătoarea avea în grijă 40 de copii şi nu a observat când Daniel a dispărut.

"La un moment, dat a cerut la baie si nu s-a mai intors. Nu l-a bagat nimeni in seama si asta este", povesteşte Gheorghe Silică, tatăl copilului.

Copilul a fost găsit abia după câteva ore, din păcate prea târziu. Băiatul a murit înecat în fosa septică, situată în spatele toaletei din curte. Groapa avea aproximativ 4 metri adâncime şi fusese săpată în urmă cu 11 ani chiar de tatăl copilului. Nu era însă îngrădită şi nici măcar acoperită corespunzător.

Articolul continuă după reclamă

Unitatea de învăţământ a mai funcţionat încă 2 ani după tragedie

Unitatea de învăţământ, cu toaleta în curte, a mai funcţionat încă 2 ani după ce a avut loc tragedia. După incident a fost pus acest gard pentru ca cei mici să nu mai poată să ajungă în spate, acolo unde este fosa septică. Acum are un capac, dar la acel moment acesta era ruginit şi doar cu un buştean pus peste.

În primă instanţă, fosta directoare a şcolii şi învăţătoarea au fost condamnate la câte 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

"Ele mai lucrează, doamna fost director e pe post de administrator de patrimoniu şi doamna învăţătoare e titulară, a continuat activitatea în unitate. Sunt în concediu medical începând de ieri", explică Dumitru Cătălin Benţa, directorul unităţii de învăţământ.

"Considerăm că sentinţa instanţei de fond este netemeinică şi nelegală. Bineînţeles că vom ataca această hotărâre în faţa Curţii de Apel Iaşi", spune Carmen Codreanu, avocata învăţătoarei.

Inculpaţii trebuie să plătească daune familiei în valoare de 400 de mii de lei

În dosar au mai fost condamnaţi şi viceprimarul localităţii de la acea vreme, la 3 ani de închisoare cu executare, şi doi inspectori sanitari, la câte 2 ani şi 6 luni cu suspendare. În plus, inculpaţii trebuie să plătească împreună daune familiei victimei, în valoare de 400 de mii de lei.

Reporter: Au fost neglijenţi atunci?

Tatăl copilului: Normal, că dacă era capacul ăla la fosă corespunzător, nu se ajungea la cazul ăsta. Dacă statul aşa consideră, că după măsurile luate, aşa să fie. Până la urmă, copilul nu se mai poate aduce înapoi.

Reporter: Cum vi se pare? E o pedeapsă dreaptă?

Cumnat: Nu ştiu dacă e o pedeapsă dreaptă sau nu. Nu ştiu dacă merită. Cine e vinovat o fi.

Din păcate, problema toaletelor din curte încă există în România. În vara acestui an, 97 de unități de învățământ din 16 județe figurau pe lista Ministerului Educației pentru finanțarea lucrărilor de modernizare a grupurilor sanitare. Multe dintre acestea aveau încă toalete în curte, fără apă curentă și fără canalizare.