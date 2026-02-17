Cruzime greu de imaginat la o fermă de bizoni. Animalele, înfometate şi lăsate să moară în agonie

Scene de groază la o fermă din judeţul Cluj! După povestea șocantă a câinilor uciși într-un adăpost din Vrancea, iese la iveală un nou scandal cu animale chinuite. Mai multe anchete au loc după ce la o fermă în care trăiau sute de bizoni, s-au găsit exemplare în agonie și rămășițele altora, lăsate la marginea drumului chiar sub ochii autorităţilor.

Inaugurată în 2014, în comuna Recea Cristur, ferma de bizoni era prezentată ca fiind cea mai mare de acest fel din Europa, cu o investiţie de 1,5 milioane de euro. Parteneri erau un german și un danez, iar administratorul un fost chestor din Poliția Română.

Alexandru Rus, primar Recea Cristur: A fost înfinţată cu scop de vânătoare şi de creştere a bizonilor şi a cerbilor şi cred că mai au ceva specii.

Reporter: Şi încă funcţiona ferma respectivă?

Alexandru Rus, primar Recea Cristur: Da, da, funcţionează, deci cel puţin de creştere. Vânătoare din câte am auzit nu s-a făcut demult.

Ferma a devenit "lagăr" pentru animale

Acum, la 12 ani distanţă, pe cele 500 de hectare de teren concesionate de la autorităţile locale, ferma s-a transformat într-un adevărat lagăr pentru animalele care ar fi fost lăsate să moară de foame.

"Acum avem sute de animale moarte, ceea ce înseamnă că aceste animale au fost înfometate, deci ceea ce se întâmplă aici, din punctul meu de vedere, moartea animalelor a început din toamnă, vă daţi seama prin ce chinuri au trecut", spune Horea Petrehuş, reprezentant ONG. Mai mult, ca într-un scenariu al unui film de groază, rămășițele bizonilor pot fi văzute chiar de la marginea drumului.

Anul trecut, în toamnă, administratorii firmei au declarat că le-ar fi fost furate mai multe exemplare de la fermă. După mai multe verificări însă, poliţiştii au găsit animalele îngropate și au deschis un dosar penal. Acum, după o nouă verificare, scenariul a rămas la fel de sumbru. Aproximativ 70 de exemplare au fost găsite moarte, iar pe lângă ele, un cerb extrem de slăbit și înfometat.

"Am pus perfuzie, am recoltat sânge pentru anumite boli să facă la DSV şi după o să revenim să vedem dacă mai are o şansă. În ce stare era? Foarte rea", spune Lukacs Laszlo, veterinar. Zona a fost izolată şi dezinfectată, iar autorităţile continuă cercetările.

