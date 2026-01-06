Antena Meniu Search
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare

Marinela, o română stabilită în Spania, a devenit virală pe TikTok după ce a lansat un apel pentru angajarea de muncitori într-o fermă de fistic din provincia Albacete. 

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 11:03
Andrea Marinela, o tânără româncă stabilită în Spania, a atras atenția publicului după ce a publicat un videoclip pe TikTok în care oferă locuri de muncă pentru toaletarea fisticului, plătite cu 12,50 euro pe oră, într-o fermă de peste 1.000 de hectare din Albacete, scrie El Espanol.

În această perioadă a anului, activitatea principală este tăierea arborilor, o muncă esențială pentru formarea coroanei copacilor și pentru îmbunătățirea calității producției. Marinela explică faptul că, în prezent, doar trei persoane se ocupă de întreaga exploatație, ceea ce este insuficient pentru volumul de muncă.

Plata se face la oră, nu la numărul de copaci sau la producție. "Aici nu se plătește pe pom sau pe cantitate, ci pe oră", subliniază ea. Potrivit anunțului, ferma mai are de plantat încă 200 de hectare, ceea ce ar necesita 30 - 40 de muncitori pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Videoclipul a strâns aproape două milioane de vizualizări, mii de aprecieri și comentarii. Singura condiție esențială pentru angajare este ca persoanele interesate să aibă documente legale pentru a putea fi angajate cu contract.

Agricultura este al doilea sector din Spania cu cei mai mulți lucrători imigranți, aproximativ 250.000 de persoane, conform Ministerului Incluziunii. În același timp, Castilia-La Mancha a devenit centrul european al cultivării fisticului, concentrând peste 80% din suprafața cultivată din Spania. Regiunea depășește 63.800 de hectare, iar fisticul este considerat deja aurul verde al zonei.

spania ferma fistic muncitori
