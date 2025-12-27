În timp ce pregătirile pentru noaptea dintre ani intră în linie dreaptă, peştele ajunge să fie tot mai căutat. Tradiţia spune că trebuie să "alunecăm" printre problemele anului viitor precum peştele în apă, iar românii nu fac rabat de la calitate. La o fermă piscicolă de lângă Oradea, cererea pentru sturion a explodat cu mai bine de 40 de procente, în prag de sărbători.

Să ai peşte pe masa de Revelion este o tradiţie pentru tot mai mulţi români. Iar afacerile cu sturioni înfloresc în aceste zile. Suntem în satul bihorean Santăul Mic, unde Maria Suciu are o fermă piscicolă unde cresc peste o sută de tone de peşti. Morun, nisetru siberian, rusesc şi cega sunt speciile care vor ajunge pe mesele de sărbătoare.

"În această perioadă, au crescut comenzile cu 20% aproximativ şi ne aşteptăm săptămâna viitoare , înainte de Revelion să crească comenzile mult mai mult, undeva la 40%", a spus Maria Suciu, administrator fermă sturioni.

Tradiţia spune că peştele aduce un început de an mai uşor, şi este asociat adesea cu strugurii. Restaurantele din staţiunea Băile Felix se pregătesc şi ele pentru turiştii care vor petrece Revelionul aici.

La meniul de Revelion, o să îl avem prima dată la gustarea rece, unde o să avem o tartină cu icre de păstrăv şi lime. După care, o să îl găsim la gustarea caldă, unde o să avem file de doradă cu dovleac. Am pregătit un stoc de peşte proaspăt aproximativ 300-350 de kilograme pentru o mie de turişti", a afirmat Cătălin Buz, chef bucătar.

Nutriţioniştii spun că peştele rămâne o alegere bună pentru masa de Revelion, mai ales dacă îl pregăteşti la cuptor sau pe grătar. Un kilogram de sturion se vinde cu 66 de lei.

